Covid-19 : le casse-tête des associations universitaires

Les associations universitaires de Corse se demandent comment organiser des événements et assurer leur financement. La vingtaine d'associations actives du campus cortenais sont impactées par la crise sanitaire, d'autant plus avec la fermeture des bars et restaurants à partir de minuit.

Le campus de l'université de Corte sera moins animé cette année. En effet, avec la crise sanitaire, difficile d'organiser des soirées étudiantes pour les associations étudiantes qui ont besoin de fonds. Pour beaucoup, ces événements leurs permettent de faire vivre leurs structures et de financer des projets. La traditionnelle soirée de rentrée a déjà été annulée et la suite sonne comme un casse-tête pour les associations.

Les étudiants cortenais face à la crise sanitaire

L'Association Cusì, dont le but est de promouvoir la langue et la culture corse, a déjà dû annuler une soirée chant, sur le modèle de l'émission The Voice, Jean-Philippe Mattei se creuse la tête pour la suite de l'année universitaire : « Les autres évènements vont certainement devoir être organisés en endroits fermés, c’est une prise de risque majeure, ça ne vaut peut-être pas le coup… on va essayer de s’attacher à faire _des évènements en extérieur_. »

ESN Corsica, association des étudiants ERASMUS, a annulé plusieurs excursions également et surtout des soirées d'échanges linguistiques festifs entre Corses et étrangers. Habituellement, une dizaine d'événements sont organisés sur l’année, avec 300 à 500 euros de gains à chaque fois. L'association se finance à 50% par elle-même, et la fermeture des bars à minuit complique un peu plus la tâche. Marc’Andria Peraut, porte-parole : « On va être contraints d’annuler nos soirées et trouver d’autres sources de financement, on va voir si on peut faire quand même des choses plus tôt, _de 17h à minuit_. »

De son côté l'université de Corse se dit prête à accompagner les associations et même prendre en charge l'achat de gel hydro alcoolique et de masques, si besoin. Philippe Castellani, directeur du pôle vie étudiante : « On regarde comment la crise évolue, si les associations nous disent on a tel ou tel projet on va devoir les accompagner et voir ce qu’il est possible de faire en respectant les consignes sanitaires. »

Ce lundi l'association Aiutu Studientinu, qui œuvre contre la précarité à l'université de Corse, va distribuer des masques, environ 500, réutilisables et offerts à tous les étudiants qui en font la demande. Rendez-vous à 18h15 au local de l'association, campus Mariani, sous les résidences universitaires Pascal Paoli 1. Un stock de masques offert par le collectif "Parolla di a Ghjuventù".