Covid-19 : le conseil départemental de la Mayenne équipe tous ses collèges de capteurs de CO2

Les 41 collèges du département de la Mayenne se dotent de 300 capteurs de CO2 pour lutter contre le coronavirus. Ces capteurs mesurent le taux de CO2 dans l'atmosphère et permettent d'indiquer aux enseignants quand il faut aérer la pièce.

C'est une mesure pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui a longtemps été écartée par le gouvernement : l'installation de capteurs de CO2. Le 22 avril, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a finalement décrété qu'il encourageait "les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d’air". Ces capteurs alertent lorsqu'une pièce n'est plus assez aérée et permettent ainsi de réduire d'éventuelles contaminations au coronavirus. Le coût d'installation est à la charge des collectivités territoriales : le conseil départemental de la Mayenne annonce donc ce mercredi que tous les collèges du département en seront équipés.

300 capteurs de CO2 pour 41 collèges

L'ensemble des 41 collèges privés et publics de la Mayenne vont être dotés de capteurs de CO2 à partir de la rentrée du 3 mai en présentiel. Le conseil départemental de la Mayenne l'annonce ce mercredi dans un communiqué. Au total, le département en a acheté 300, ils seront répartis "en bonne intelligence" pour "garantir une répartition adaptée avec les besoins propres à chaque établissement". "Dès que le voyant rouge s'affiche, la qualité de l'air n'est pas suffisante et il est nécessaire d'aérer la pièce afin de prévenir l'éventuelle propagation du virus", détaille le communiqué.

Ces capteurs seront mis à disposition des maires de la Mayenne lors des deux scrutins des élections départementales et régionales du 20 et 27 juin. "Tous les maires de la Mayenne pourront se rapprocher des collèges de leur commune pour obtenir des capteurs de CO2 le jour du scrutin, puis leur restituer pour le lundi", précise le conseil départemental de la Mayenne.