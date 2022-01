Covid-19 : le gouvernement assouplit légèrement le protocole sanitaire à l'école

Critiqué par le monde enseignant et les parents d'élèves pour sa complexité, le nouveau protocole sanitaire à l'école, en vigueur depuis la rentrée lundi, connaît une légère modification. Cela concerne le parcours de dépistage des élèves déclenché en raison d'un cas de Covid-19 dans la classe. La nouvelle règle implique que lorsqu'un enfant est testé positif, l'ensemble de la classe doit être testé. Pour revenir à l'école, les élèves doivent réaliser un test PCR ou antigénique, puis présenter deux autotests négatifs à J+2 et à J+4.

La nouveauté, publiée dans la foire aux questions disponible sur le site du ministère de l'Éducation nationale, est que si dans l'intervalle un autre enfant est testé positif, le cycle de dépistage de trois tests n'est pas relancé pour les autres élèves. Le parcours de dépistage reste valable pendant 7 jours. Ce léger assouplissement a été acté à la suite de la réunion qui s'est tenue jeudi après-midi entre le ministre Jean-Michel Blanquer et les syndicats d'enseignants.

Le cycle des trois tests ne redémarrera que si le second cas confirmé a eu des contacts avec les autres élèves après un délai de 7 jours après l'identification du premier cas. Ce texte, envoyé aux directeurs d'école, précise également la marche à suivre si l'élève est cas contact d'un cas confirmé au sein de sa sphère familiale.

Une quarantaine de sept jours à compter de la survenue du cas doit être respectée et un test antigénique ou PCR doit être réalisé à l’issue de cette quarantaine, sauf si l’élève a moins de 12 ans ou qu’il bénéfice d’un schéma vaccinal complet. Dans ce cas de figure, l’élève réalise immédiatement un test antigénique et PCR puis des autotests à J+2 et J+4 et poursuit les apprentissages si les résultats sont négatifs.

Jeudi, le ministère de l'Éducation nationale a indiqué que 9.202 classes étaient fermées en France en raison de l'épidémie. Il s'agit du plus haut niveau depuis le printemps 2021.

Accord des deux parents nécessaires pour la vaccination des 5-11 ans

Autre nouveauté décidée par le gouvernement, l'accord des deux parents, et non plus d'un seul, est désormais nécessaire pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Pour les enfants de 12 à 15 ans, l'accord d'un seul parent continue à suffire. Enfin, les adolescents de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner sans accord parental.

Concrètement, un seul parent peut être présent lors du rendez-vous de vaccination d'un enfant de 5 à 11 ans, mais il doit être muni d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le deuxième parent est d'accord, a précisé le ministère de la Santé. Selon lui, cette nouvelle disposition fait suite à une demande du Conseil d'Etat.

Ouverte depuis le 22 décembre, 84.000 enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin à la date du 5 janvier en France. Selon le ministère, plus de 400 centres proposent désormais des vaccins pour les enfants, contre une centaine au moment de l'ouverture à cette classe d'âge.

Le test PCR plus obligatoire pour confirmer un test antigénique

Autre allègement, un test PCR n'est désormais plus obligatoire pour confirmer un test antigénique positif. Mesure prise pour désengorger les laboratoires, a confirmé jeudi François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes.

En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif. Ce test permet également de faire la déclaration sur la plateforme SI-DEP du ministère de la Santé et d'obtenir notamment un certificat de rétablissement sept jours après pour éviter une vaccination inutile.

Le test antigénique en laboratoire ou en pharmacie, quant à lui, est déclaré sur SI-DEP et officiellement validé par un professionnel de santé. En revanche, un test antigénique ne permet pas de différencier les variants.