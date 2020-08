Covid 19 : le Loiret est en zone rouge mais la rentrée scolaire se fera bien normalement

A quelques jours de la rentrée scolaire, la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours faisait le point ce jeudi sur les effectifs et les nouveautés pédagogiques. Mais, sans surprise, Katia Béguin a surtout détaillé les contraintes sanitaires qui vont peser sur les enseignants, les élèves et leurs parents. "On ne part pas de rien. On a connu le confinement, l'enseignement à distance, la reprise partielle puis totale. On a une expérience" assure Katia Béguin. Pour elle, il faut d'abord et surtout " mettre les élèves en confiance" pour qu'ils reviennent "l'esprit à peu près tranquille".

Pas de mesure particulière dans le Loiret mais une vigilance accrue pour éviter les brassages

Katia Béguin se veut rassurante © Radio France - Anne Oger

La règle de base rappelle la rectrice, c'est d'éviter au maximum les brassages. "Concrètement, il faut que dans un même établissement, on évite de mélanger les classes et les niveaux. C'est vrai surtout à la cantine, au moment où précisément les enfants n'ont pas le masque." Comme à la reprise des cours en mai, des sens de circulation seront établis dans les établissements, les temps de restauration seront allongés et si les locaux ne le permettent pas, les élèves sortiront par niveaux en récréation mais pas tous en même temps. " C'est une volonté là encore d'éviter les brassages et dans un département où le virus circule beaucoup, comme le Loiret, on demandera encore plus de vigilance sur ce point" insiste Katia Béguin. Si les directeurs d'école ou les chefs d'établissements ont des doutes sur l'organisation, ils pourront s'adresser à la cellule spéciale mise en place au Rectorat.

Les parents "autorisés" à entrer dans l'école pour la rentrée

A l'occasion de cette rencontre avec la presse, Katia Béguin a assuré que les parents d'élèves seront bel et bien autorisés à pénétrer dans les écoles le jour de la rentrée et notamment en maternelle pour accompagner leurs petits. " Il faudra qu'ils soient masqués et qu'ils se désinfectent les mains. Et ce sera seulement les parents..pas question de venir avec les grands parents ou les grands frères." Cette année, dans l'Académie d'Orléans Tours, 454.454 élèves vont faire leur rentrée de l'école au lycée. C'est un effectif en baisse de 1.09% par rapport à 2019. C'est dans le premier degré que les effectifs ont le plus chuté avec 3.500 élèves en moins sur l'ensemble de la Région.