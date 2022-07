Covid-19 : le ministère de l'Education prévoit trois niveaux de protocole sanitaire pour la rentrée

Le protocole sanitaire prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2022 a été présenté par le ministère de l'Education nationale aux syndicats d'enseignants ce mardi, selon les informations de franceinfo. Il se compose de trois niveaux différents, avec des mesures plus ou moins strictes selon la situation de l'épidémie de Covid-19 en France.

Lors du passage d'un niveau à un autre, un délai de dix jours sera donné aux établissements pour mettre en place les nouvelles mesures.

Un premier niveau appelle à une vigilance modérée, à un rappel des gestes barrières et à la limitation des regroupements importants. Les cours se feront toujours en présentiel.

appelle à une vigilance modérée, à un rappel des gestes barrières et à la limitation des regroupements importants. Les cours se feront toujours en présentiel. Au niveau 2 , la vigilance sera accrue, avec un renforcement des gestes barrières et des pratiques sportives en intérieur adaptées, où la distanciation sera de mise. Les cours se feront là encore en présentiel. Concernant la restauration scolaire, il sera obligatoire, dans le premier degré, de limiter le brassage par classe dès ce niveau 2.

Le niveau 3 sera déclenché si la situation évolue très défavorablement. Au lycée, les élèves alterneront des cours en présentiel et en distanciel, selon le contexte sanitaire local. Une restriction des activités d'EPS en intérieur sera mise en place : seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque seront permises avec des règles de distanciation.

En revanche, les activités physiques et sportives en extérieur pourront se dérouler normalement quel que soit le niveau d'alerte.

Concernant le port du masque en milieu scolaire, les élèves et les encadrants seront soumis mêmes règles que la population générale dans l'espace public. De même, le contact tracing se fera selon des directives alignées sur la population générale. Les élèves positifs s’isoleront mais les cas contacts ne s’isoleront pas et ne se testeront plus. Par ailleurs, il n'y aura plus de campagne de tests salivaires.

Le niveau de protocole applicable à la rentrée sera décidé fin août. Mais selon les sources syndicales contactées par franceinfo, le ministère prévoit soit un fonctionnement normal, soit le niveau 1 du protocole.

Le ministère de l'Education nationale recevra les associations de parents d'élèves et les associations d'élus locaux ce mercredi.