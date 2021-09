Covid-19 : le ministère de l'Éducation réfléchit à un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires

Le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à expérimenter un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires, a appris ce lundi franceinfo de sources syndicales. Jean-Michel Blanquer a évoqué une expérimentation avant les vacances de la Toussaint dans certaines écoles, pour ne plus fermer une classe au premier cas de Covid-19, comme c'est le cas aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale est aujourd'hui plus favorable à l'avis du conseil scientifique qui recommande de tester toute la classe quand il y a un cas de Covid et de ne renvoyer chez eux que les élèves positifs. Le ministère doit désormais étudier la faisabilité de cette expérimentation avec le ministère de la Santé, et décider notamment quels départements seront concernés.

Moins de 2.400 classes fermées

Moins de 2.400 classes (2.366) étaient fermées jeudi 24 septembre à cause de l'épidémie de Covid-19, un chiffre en baisse par rapport à la semaine précédente et qui représente 0,45% des classes du pays, a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation nationale. 19 structures scolaires (18 écoles et un collège) étaient fermées en raison de la situation sanitaire, soit 0,032% des établissements.

Depuis la rentrée scolaire, le protocole sanitaire qui s'applique dans les établissements scolaires est celui dit de "niveau 2" (sur 4) qui autorise tous les élèves à être accueillis en présentiel et leur impose le port du masque en intérieur, sauf en maternelle. Cette obligation en primaire pourra être levée à partir du 4 octobre dans les écoles des départements les moins touchés (taux d'incidence stabilisé au-dessous de 50 cas pour 100.000 habitants). Un cas de Covid dans une classe en primaire entraîne une fermeture, comme en juin. En cas de contamination au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contacts non vaccinés doivent s'isoler une semaine.