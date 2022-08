Covid-19 : le protocole sanitaire sera au plus bas dans les établissements à la rentrée, selon les syndicats

Des cours en présentiel et pas de mesures de distanciation sociales à la rentrée scolaire. Le protocole sanitaire sera au "socle", le niveau le plus bas prévu par le ministère de l'Éducation, dévoilent ce mardi plusieurs syndicats.

Alors que la septième vague de coronavirus est désormais terminée, les mesures de préventions dans les établissements scolaires pour la rentrée seront au plus bas, dévoilent ce mardi plusieurs syndicats. Aucun niveau d'alerte n'est activé, seulement le "socle" du protocole sanitaire, il permet à tous les cours d'avoir lieu en présentiel, ne limite pas le brassage des élèves, le port du masque ne sera pas généralisé.

Mi-juillet, le ministère de l'Éducation nationale avait présenté quatre niveaux de mesures en fonction de l'évolution de l'épidémie, un socle et trois niveaux d'alerte. C'est donc le premier le plus faible qui est activé.

Dans le détail, ce premier niveau de mesures prévoit que les activités sportives ne sont pas limitées, ni le brassage des élèves, notamment à la cantine. Enfin, les règles de contact-tracing, de port du masque et de distanciation sociale sont les mêmes que celles appliquées à la population générale. Le lavage des mains, l'aération fréquente des locaux et le nettoyage, la désinfection des matériels les plus touchés par les élèves et personnels ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés.

Par ailleurs, les personnels qui le souhaitent pourront bénéficier d'une première dotation de 50 masques chirurgicaux, donnés lors de la rentrée scolaire. 61,5 millions de masques ont déjà été envoyés dans les académies. Les personnels pourront aussi continuer de recevoir des autotests par les pharmacies, a minima jusqu'à la Toussaint, et au rythme de 10 autotests par mois.