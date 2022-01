Covid-19 : le SNUipp-FSU craint "un craquage de l'école", faute de personnel

"On craint fort un craquage de l'école, tout simplement parce que nous n'aurons plus suffisamment de personnel pour accueillir les enfants", prévient la co-secrétaire générale et porte-parole du syndicat SNUipp-FSU Guislaine David ce jeudi sur franceinfo, avant que les syndicats de l'éducation nationale ne soient reçus par leur ministre de tutelle Jean-Michel Blanquer en visioconférence dans l'après-midi. Le SNUipp-FSU va lui demander de revenir à la règle selon laquelle une classe ferme dès la découverte d'un cas de Covid-19 chez les élèves.

La veille, le ministre de l'Education nationale a déclaré que 7% des enseignants sont absents en ce moment, notamment en raison du Covid-19. Un chiffre qui devrait atteindre 15% de selon les projections. Mais la syndicaliste Guislaine David indique que le ministère ne communique pas les chiffres. "Ce qui est étonnant dans les chiffres annoncés par Jean-Michel Blanquer, c'est qu'on ne sait pas sur quoi il se base pour afficher ce taux de 15%. Je pense qu'il a une boule de cristal pour gérer le ministère parce qu'on ne peut pas savoir qui sera absent dans les prochains jours et qui sera malade".

"Usine à gaz"

La porte-parole du SNUipp-FSU déplore une "certaine pagaille". "C'est une usine à gaz, ce qu'on vit dans les écoles parce qu'il faut signaler les cas de Covid-19 aux parents, il faut les inciter à aller faire des tests, les faire revenir avec des tests négatifs, les récupérer, puis récupérer ces attestations sur l'honneur à J+2 et J+4. Il faut gérer les absences des enseignants en même temps. Il faut aussi gérer les absences des personnels non enseignants dans les communes parce que dans les écoles, on a aussi des Atsem, des personnels de nettoyage, des personnels qui gèrent la cantine le midi… Ça commence à devenir compliqué".

Guislaine David craint donc que l'école atteigne un point de rupture, faute de personnel suffisant. Elle sera reçue ce jeudi après-midi en visioconférence par Jean-Michel Blanquer avec plusieurs syndicats enseignants. "On va lui demander de revenir à la règle selon laquelle on ferme la classe pendant sept jours dès qu'il y a un cas positif. On met les enfants à l'isolement pendant sept jours. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour les enfants des collèges qui ne sont pas vaccinés. Il faut vraiment revenir à une règle plus stricte. Ça éviterait la contamination. C'est-à-dire que les 30.000 cas qu'on peut avoir par jour, on ne les aurait peut-être pas si on avait fermé les écoles", explique la porte-parole du SNUipp-FSU.

Les syndicats réclament des masques chirurgicaux ou FFP2

Certaines classes fonctionnent actuellement avec quatre ou cinq élèves, le temps que les autres reviennent avec un test négatif, regrette la syndicaliste. "Est-ce que c'est un bon fonctionnement pour nos classes d'avoir quatre ou cinq élèves une journée, puis 10, puis peut-être 15 ? On a un fonctionnement vraiment très chaotique". Guislaine David réclame aussi de meilleures protections pour les enseignants et indique que tous ne sont pas protégés par des masques chirurgicaux.

De son côté, Jean-Michel Blanquer a annoncé avoir distribué 160 millions de masques depuis le début de la pandémie, ce qui revient en théorie à 150 masques par enseignant. Mais les masques distribués par l'Education nationale ne sont pas chirurgicaux ou FFP2 déplore la porte-parole du SNUipp-FSU. "Ce sont des masques en tissu qui ne sont pas adaptés parfois à la forme du visage de l'enseignant et donc qui ne sont pas utilisables. Ce sont des masques lavables. Plus personne n'utilise de ce type de masques en tissu. Donc, les enseignants se fournissent eux-mêmes en masques. Parfois, des FFP2 pour être mieux protégés", regrette-t-elle.

Et "contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer, c'est possible de faire classe toute la journée avec un masque FFP2, donc il faut pouvoir en avoir au moins pour les enseignants qui souhaitent faire classe avec des FFP2. Mais sans même parler des FFP2, je pense qu'il ne reste plus que l'Education nationale qui n'est pas pourvue en masques chirurgicaux", conclut-elle.

Sur BFMTV, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi matin que le gouvernement allait distribuer des masques chirurgicaux à tous les enseignants "d'ici à la fin du mois" de janvier.