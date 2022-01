Covid-19 : les cantines des écoles bordelaises fermées deux jours par semaine, faute de personnel

Dès le lundi 24 janvier, les cantines des écoles maternelles et élémentaires de Bordeaux fermeront deux jours par semaine. Environ 200 agents de la municipalité sont absents, la plupart malades du Covid-19 ou cas contact, et la mairie n'arrive pas à trouver des remplaçants.

Un nouveau défi pour les parents d'élèves. A Bordeaux, les cantines des écoles élémentaires et maternelles fermeront deux jours par semaine à partir de lundi 24 janvier, et pour une durée de trois semaines. Dans le détails, les cantines des écoles élémentaires fermeront le mardi et le vendredi, et celles des écoles primaires le lundi et le jeudi.

Quasiment 200 agents de la ville sont absents, beaucoup malades du coronavirus ou bien cas contact. L'accueil des enfants reste maintenu, ils devront cependant amener de quoi se restaurer les jours de fermeture. Sylvie Schmitt, maire adjointe en charge de l’éducation, l’enfance et la jeunesse, assure que la municipalité a tout fait pour éviter d'en arriver là, mais sans succès.

Difficulté à recruter des agents en remplacement

"L'année dernière, à cette même époque, on avait une centaine d'agents absents, nous en sommes au double aujourd'hui. Nous avions alors mis en place des pique-niques mais de manière alternative, en fonction des agents absents dans les écoles. Au mois de décembre, quand le taux d'absence des agents s'est accentué nous avons décidé de servir les repas dans des assiettes en carton, dans les écoles où le personnel était le plus en difficulté", commence l'adjointe au maire.

"Là, nous sommes arrivés au bout de toutes nos solutions. Tout en privilégiant l'accueil des enfants, nous avons considéré que c'était la solution la plus adaptée", ajoute-t-elle. Alors pourquoi ne pas recruter du personnel ? Plus facile à dire qu'à faire, selon Sylvie Schmitt. "Nous aimerions recruter 35 personnes en renfort, mais nous n'y arrivons pas. On a des gens qui ne viennent pas au rendez-vous, des gens qui n'acceptent pas les conditions de travail", explique-t-elle.

Un coup dur pour les parents d'élèves

La FCPE de Gironde, la fédération des parents d'élèves, voit dans cette fermeture temporaire une "galère qui continue pour les familles", comme le dit sa présidente Stéphanie Anfray. "On a eu 15 jours avec les problèmes de course aux tests, d'isolement parce que les enfants sont malades, se rajoute maintenant pour Bordeaux deux jours par semaine préparer le panier repas pour les enfants. C'est le symbole de la désorganisation de la société et de l'école suite à cette pandémie", abonde-t-elle.