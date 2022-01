Coronavirus : les cantines scolaires de Bergerac équipées de capteurs de CO2

Ce midi, ils sont une trentaine d'enfants à manger le tajine de dinde avec du boulgour au menu. Au milieu de la salle, on remarque à peine le petit capteur blanc fixé sur un mur. Sofia, 9 ans, mange avec ses amis juste à coté, et sait très bien de quoi il s'agit. "Si ça devient orange il faut ouvrir les fenêtres" explique la fillette avant d'ajouter "c'est pour aérer quand il y a le Covid"

Reportage à l'école André-Malraux de Bergerac qui vient d'installer un capteur de CO2 dans ses cantines Copier

Cette sorte de thermomètre du dioxyde carbone est avant tout surveillé par les 4 dames de la cantine, dont Laurence, agent municipal. "Aujourd'hui ils étaient moins nombreux ca s'est pas allumé. On a ouvert les portes quand même. Quand ils sont cinquante ca s'allume au bout d'une demi-heure. Des fois on a froid, on se dit on n'ouvre pas mais en voyant ça on le fait."

326 euros le capteur

Ces capteurs de CO2 coutent à la mairie 326 euros pièces plus les frais d'installation et moins une subvention d'un peu plus de 50 euros de l'Etat. Pour Marie-Lise Potron, adjointe au maire chargée de l'éducation, ce n'est pas nécessaire d'en équiper les 74 classes de la commune: "Tous les enseignants ouvrent leur classe durant la journée, profite des récréations. Tout est mis en œuvre pour nous éviter de faire cette dépense supplémentaire dans toutes les classes."

1 000 euros le purificateur

Le plus efficace pour assainir l'air sans ouvrir les fenêtres, ce sont les purificateurs d'air. Mais à 1000 euros pièces plus l'entretien, ils sont trop chers pour les communes comme Bergerac.