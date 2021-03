Covid-19 : les écoles de Saint-Lô démarrent la campagne des tests salivaires

Dans la Manche, l'école Raymond Brûlé de Saint-Lô a été la première à mettre en place les tests salivaires ce jeudi 11 mars, deux autres écoles suivent vendredi : l'école d'Yser dans la matinée, l'école des Palliers l'après-midi, puis ce sera au tour des écoles d'Avranches et de Cherbourg.

Une organisation dans l'urgence

Pour ce début de campagne, les familles ont répondu présentes, entre la moitié et les 3/4 des élèves inscrits pour les tests. Avec un délai supplémentaire, il y aurait sans doute eu plus de monde : les écoles ont été prévenues lundi, pour une autorisation à rendre le lendemain.

A l'école Raymond Brulé ce jeudi 170 élèves sur 210 ont passé les tests. " ça s'est bien passé après un temps de mise en place et d'adaptation, rapporte, Eric Thiedlemont, le directeur de l'établissement. On a réussi à faire passer 7 classes sur 9 dans la matinée, ça a été plus vite que prévu."

On a eu plus de difficultés pour les plus petits, les 3-4 ans : cracher dans un tube ce n'est pas évident, on a eu pas mal d'échecs, ce n'est pas très adapté pour eux, il faut trouver quelque chose de plus pratique. , Eric Thiedlemont, directeur de l'école Raymond Brûlé.

Un premier essai

A l'école des Palliers de Saint-Lô, ce sont 68 élèves sur 129 qui passeront les tests ce vendredi, et 16 adultes sur 17. "Les équipes de l'ARS et du laboratoire seront présentes, les tests se feront dans une salle nettoyée et dédiée au prélèvement et les enfants vont passer par classe." explique Isabelle Mabout, directrice et enseignante en petite section

C'est un 1er essai, on sera sans doute mobilisé ultérieurement, avec sûrement plus d'élèves qui passeront les tests, car les familles sauront qu'il faut s'organiser rapidement, mais déjà les familles se sont bien mobilisées et sans angoisse. Isabelle Mabout, directrice et enseignante en petite section

Les résultats des tests seront connus dans les 24 ou 48h. L'objectif est de réaliser 1500 tests salivaires par semaine dans les écoles du département.