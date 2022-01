Covid-19 : les écoliers encore privés de cantines la semaine prochaine à La Rochelle

En raison de l’absence des agents impactés par la Covid-19, la ville de La Rochelle ne peut pas toujours assurer le bon fonctionnement des restaurants scolaires et de la pause méridienne dans le respect des règles sanitaires et de sécurité. Les petits rochelais sont privés de cantines depuis ce jeudi. Et cela va perdurer. Les restaurants scolaires seront encore fermés du lundi 24 au jeudi 27 janvier inclus.

La municipalité demande donc, dans la mesure du possible, de récupérer votre enfant sur le temps du repas. Sinon, vous devez lui fournir un panier repas constitué de produits pouvant se conserver à température ambiante, ou bien mis dans des contenants isothermes munis de pains de glace.

Les accueils de loisirs et le périscolaire fonctionneront normalement.