Covid-19 : les élèves non masqués seront désignés cas contacts si un camarade est contaminé dans la classe

A partir du lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'école. Mais selon les informations de franceinfo, les élèves non masqués seront considérés comme cas contacts en cas de contamination d'un camarade de classe au Covid-19.

Alors que l'épidémie de Covid-19 continue sa décrue, un nouveau protocole sanitaire sera mis en place à l'école à compter du lundi 14 mars, indique franceinfo ce jeudi. Le port du masque ne sera plus obligatoire. Mais dans les écoles primaires, collèges et lycées, les élèves non masqués seront considérés comme cas contacts en cas de contamination d'un camarade de leur classe.

À l'école primaire, les élèves désignés cas contacts n'auront pas à s'isoler, mais ils devront réaliser un autotest à J+2, qu'ils soient vaccinés ou non. Au collège et au lycée, les cas contacts non vaccinés devront s'isoler sept jours et réaliser un test de dépistage PCR ou antigénique avant de retourner en classe. Ceux qui sont vaccinés resteront en cours et devront s'autotester à J+2.

En outre, le nouveau protocole sanitaire prévoit la reprise des sports de contacts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il prévoit également la fin des limites de brassage par niveau ou à la cantine.

Le gouvernement doit officiellement préciser les modalités de ce nouveau protocole. On ignore encore si le port du masque demeurera obligatoire pour les enseignants.