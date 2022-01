Covid-19 : les enfants des soignants seront accueillis à l'école en cas de fermeture de classe

Les enfants des soignants continueront à être accueillis à l'école en cas de fermeture de classe en raison de contamination de Covid. Annonce faite ce mardi matin par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, invité de France Inter. L'exécutif a "prévu un accueil, partout en France, des enfants de soignants" afin de "faire en sorte que les soignants puissent continuer à travailler".

Gabriel Attal a précisé que la liste détaillée des professions de santé concernées serait communiquée "dans la journée". La rentrée scolaire s'est déroulée lundi sous la menace du variant Omicron, qui fait redouter aux parents d'élèves et aux enseignants un mois de janvier perturbé par les risques de contaminations au Covid, de fermetures de classes et d'absentéisme dans les rangs des professeurs.

Les élèves ont retrouvé leurs classes sous le même protocole sanitaire : le niveau 3 (sur 4) est maintenu dans les écoles élémentaires, tout comme le niveau 2 dans les collèges et lycées, afin de réduire le brassage entre les classes et les niveaux. En revanche, il n'y a plus de fermeture de classe dès que l'on atteint trois cas de Covid, mais seulement "en fonction de la situation" et "en présence par exemple d'un très grand nombre de cas", selon le ministère.

Deuxième évolution : le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a décidé de soumettre désormais les élèves à trois tests en quatre jours s'il y a un positif dans la classe.