Covid-19 : les enseignants accueillent avec prudence l'allégement des restrictions sanitaires

"Les élèves vont enfin pouvoir respirer plus confortablement pendant les récréations". Quentin Legay, professeur de CM1-CM2 à l'école Paul Eluard au Mans, se réjouit de voir tomber les masques... à l'extérieur pour l'instant car les enfants doivent toujours le porter en classe. "Même si élèves se sont habitués au port du masque, ça enlève aussi de la magie et des discussions".

Autre étape : la fin des trois autotests à réaliser quand un élève est cas contact. A partir du lundi 28 février, soit dans une semaine, un seul test sera nécessaire à J+2. Les parents n'étant plus obligés de produire une attestation sur l'honneur pour justifier d'un dépistage négatif. C'est une mesure à double tranchant pour Quentin Legay qui est aussi secrétaire départemental du syndicat SNUDI-FO. " D'un côté. C'est une bonne chose pour les parents, ça deviendra beaucoup moins lourd. Ça deviendra plus simple à gérer.. Mais d'un autre côté, on peut remettre en question l'efficacité d'un autotest à J+2. On pense qu'on risque de passer à travers les mailles puisque les élèves peuvent venir à l'école en attendant le résultat du test". Avec un risque de contamination de la classe et des enseignants.

Jusqu'à cent professeurs absents à cause du Covid en Sarthe

Quentin Legay ne veut surtout pas revivre ce début d'année 2022 "chaotique" marquée par de nombreuses classes fermées ou à moitié vides. "Certains élèves ont raté plusieurs semaines de classe. Soit parce qu'ils étaient contaminés, soit parce que leurs parents n'ont pas voulu les faire tester. C'est de leur choix".

Impossible de suivre les programmes dans de telles conditions. "C'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, la question, c'était est-ce qu'on avance son programme? Est ce qu'on arrête"? Pour Quentin Legay "il faut se recentrer sur les fondamentaux, sur le français et les maths". Sans parler de décrochage scolaire, le professeur estime que "dans tous les cas, il y a un retard dans les apprentissages, ça, c'est clair et net".

Quentin Legay, enseignant au Mans et secrétaire départemental du SNUDI-FO © Radio France - yann lastennet

Six professeurs recrutés pour une centaine d'absents au plus fort de l'épidémie - Quentin Legay, secrétaire départemental du SNDU-FO

Le ministère de l'Education s'est engagé à faire appel à des enseignants à la retraite ou à ceux placés sur des listes complémentaires pour pallier les absences des professeurs malades. " Nous avons dans nos anciens adhérents, des retraités qui, en effet, ont été contactés. Aucun n'a souhaité revenir dans de telles conditions, en étant payés moins cher que des contractuels. Pour les listes complémentaires, ça concerne pour le département six enseignants, donc c'est toujours ça de pris mais il faut savoir que certains jours, en Sarthe, il y a eu plus d'une centaine d'enseignants non remplacés, donc des classes sans professeur".

Au delà de l'urgence, Quentin Legay s'alarme de problème de recrutement. " Il faut rendre le métier attractif et cela passe par une revalorisation des salaires" estime le secrétaire départemental du SNUDI-FO qui craint aussi les conséquences à long terme du Covid. Certains de ses collègues sont déjà en arrêt maladie, victime d'épuisement ou de surmenage.

Réécoutez l'interview de Quentin Legay, invité du 6-9 de France Bleu Maine