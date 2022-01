Covid-19 : les établissements scolaires du Pays Basque sous tension

La rentrée de janvier est chaotique au Pays Basque. A cause du Covid, les établissements scolaires craquent. Ils doivent gérer un flux incessant d'élèves ainsi que l'absence problématique des professeurs non remplacés. Le protocole sanitaire est montré du doigt. Les syndicats écrivent au DASEN.

La rentrée de janvier est particulièrement tendue au Pays Basque, Covid oblige. Les cas positifs se sont multipliés au cours de la première semaine de cours, et avec eux les cas contacts. Les établissements scolaires, qui mettent en cause le nouveau protocole sanitaire rendu public la veille de la rentrée, se retrouvent en difficulté. Les syndicats enseignants ont écrit une lettre ouverte au directeur des services départementaux de l'éducation (Dasen) des Pyrénées-Atlantiques, François-Xavier Pestel. Ce dernier répondra en direct aux questions de France Bleu Pays Basque ce lundi 10 janvier à 8h15.

Un flux "incessant" d'élèves

Si le jour de la rentrée, lundi 3 janvier, a souvent été compliqué à gérer pour les chefs d'établissements et leurs équipes, la situation n'a fait qu'empirer pendant la semaine. Le lycée privé Villa Pia à Bayonne a même pris la décision de fermer ce vendredi 7 janvier, victime d'un énorme absentéisme, afin de préparer une reprise des cours à distance à partir du lundi 10 janvier, avant finalement de renoncer "après échanges avec les autorités académiques".

Confrontés à une multiplication des cas positifs d'élèves présents dans l'établissement les premiers jours, les équipes ont dû faire face à une gestion très compliquée des cas contacts. Le nombre d'absents est difficile à quantifier "car nous avons actuellement un aller-retour continu d'élèves cas contacts (pour aller se faire tester avant de revenir ou non en classe) à cause du nouveau protocole", affirme le directeur d'une école bayonnaise sollicité par France Bleu Pays Basque.

"Un casse-tête"

Selon ce protocole, une fois identifiés, les cas contacts doivent être isolés, puis renvoyés chez eux le temps de subir un test antigénique ou PCR.. Si celui-ci est négatif, l'enfant peut revenir en cours avec une attestation sur l'honneur des parents que les directions scolaires ont la charge de contrôler. Ces élèves cas contacts doivent ensuite effectuer un autotest à J+2 et J+4. Et encore une fois fournir une attestation parentale contrôlée par la direction.

Des situations individuelles multipliées par des dizaines d'élèves et quasiment autant de cas différents. Le jeudi vous pouvez ainsi avoir dans la même heure à gérer : un élève positif déclenchant X cas contacts à isoler et autant de parents à prévenir ; des élèves qui reviennent avec leur premier test négatif ; des élèves qui doivent fournir leur attestation de test négatif à J+2, dont certains peuvent d'ailleurs être positifs créant une nouvelle situation problématique. "C'est un casse-tête" nous dit une directrice d'école primaire.

La galère des tests

Et c'est encore plus compliqué pour les filières bilingues dans lesquels les enfants ont le plus souvent deux professeurs différents, en français et en basque, et se retrouvent le plus souvent brassés avec d'autres groupes classes dans chacune des langues d'enseignement.

Cela désorganise totalement l'enseignement, c'est un facteur d'anxiété supplémentaire pour tout le monde et surtout pour les enfants - directeur d'école primaire

Et pour corser la situation, les créneaux pour se faire tester en pharmacie se font rares au Pays Basque, en particulier à l'intérieur. Sans parler des autotests, censés être délivrés gratuitement par les pharmacies aux élèves après leur test antigénique ou PCR, mais dont les stocks, en trop faible quantité, sont très rapidement épuisés. "Les labos sont débordés, témoigne le directeur d'un établissement en Amikuze, donc soit les enfants restent chez eux le temps du rendez-vous, soit il faut aller en Béarn ou vers Bayonne"

Du stress pour les familles et les enfants

Des facteurs de tension pour les enfants et les familles qui doivent s'organiser dans l'urgence. Nombre d'écoles se montrent compréhensives et tentent de s'organiser pour dépanner les parents sans solutions. "Deux familles ne pouvaient pas garder leur enfant, nous les avons donc accueilli à l'école", concède une responsable d'école.

Pour les enseignants, c'est aussi une charge supplémentaire. Beaucoup tentent d'assurer le suivi pédagogique des élèves absents en plus de la classe. Un travail à distance particulièrement épuisant à mettre en place pour les enseignants des classes à plusieurs niveaux.

Des enseignants absents et non remplacés

Et pour ne rien arranger, les équipes de direction doivent gérer l'absence des professeurs, positifs ou cas contacts ou dont les enfants sont positifs ou cas contacts. Le problème, c'est que "l'inspection n'a plus de remplaçants", affirme un directeur. Comme le protocole interdit le brassage entre les groupes classes, il est impossible de redistribuer les élèves de l'enseignant manquant dans d'autres classes. Il faut donc appeler tous les parents, un par un, pour qu'ils viennent chercher les enfants.

Mais la règle confine à l'absurde estiment certains. "Même si les classes ne sont pas brassées entre 9h00 et 16h30, nos 70 élèves se mélangent allègrement en garderie et dans le bus, donc tout ça pour ça...." lâche un responsable d'établissement.

Tous pointent du doigt le protocole sanitaire. Et les assouplissements annoncés par le ministère de l'Education nationale ce jeudi 6 janvier au soir ne suffisent pas à apaiser les tensions. Une majorité de syndicats enseignants appellent à la grève nationale le jeudi 13 janvier prochain.

"Ce n'est pas une période d'enseignement"

"Il y a un manque de considération, se plaint une directrice qui témoigne de l'épuisement des équipes pédagogiques en première ligne depuis le début de la crise sanitaire et qui ne se sentent pas écoutées par leur tutelle. On essaye de faire ce que l'on peut, mais ce n'est pas vraiment une période d'enseignement".

Un chef d'établissement du secondaire conclut : "nous tenons bon et espérons que tout cela se termine vite, car l'organisation administrative d'un établissement scolaire est déjà suffisamment complexe en temps normal".

Le Directeur académique invité de France Bleu Pays Basque

Des chefs d'établissement et des enseignants qui attendent des réponses. Une intersyndicale (FSU-SNUipp 64, SE-UNSA 64, FNEC-FP-FO 64, CNT-AIT 64 et CGT Education 64) a adressé en fin de semaine une lettre ouverte au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du 64 concernant les conditions très difficiles de cette rentrée scolaire.

Ils "se font l’écho de la profession pour vous faire part de leur indignation en cette reprise." François-Xavier Pestel, le DASEN des Pyrénées-Atlantiques, sera justement l'invité de France Bleu Pays Basque ce lundi 10 janvier à 8h15.