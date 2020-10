Covid-19 : les étudiants infirmiers de l'AP-HP s'estiment sacrifiés

Lila* en deuxième année à l'IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart devait débuter lundi un stage dans une unité Kangourou, avec des tous petits, en maternité. Finalement elle va pendant dix jours rejoindre la plateforme téléphonique Covidom pour le suivi des patients Covid-19 à domicile, puis effectuer des tests PCR pendant trois semaines. "Moi je veux travailler en néonatalité, donc ce stage il était parfait dans mon parcours. Et la semaine dernière, on nous a dit qu'en fait non, nous allions renforcer les équipes Covidom et Covisan. On va apprendre beaucoup moins de choses et de gestes. Je crains d'avoir un diplôme au rabais".

440 étudiants concernés

En tout près d'un demi-millier d'étudiants en deuxième année sont concernés. "Moi je fais partie de ceux qui n'ont pas encore mis les pieds à l'hôpital. Au printemps dernier, pendant la première vague, nous avons été réquisitionnés dix semaines et n'avons pas eu d'enseignement théorique. Je crains, en fin de troisième année, de ne pas avoir les compétences. J'ai peur de faire prendre des risques à mes patients", avoue Emilie*.

Des stages "qualifiants", pour l'AP-HP

L'Assistance Publique Hôpitaux de Paris défend son choix. "Ces stages permettront de _valider le service sanitaire des étudiants_, prévus dans leur scolarité et chaque stagiaire bénéficiera d’un encadrement, avec un tuteur infirmier qui supervisera le stage" répond l'AP-HP dans un mail. De plus, "afin de reconnaître l’importance de ces stages de cinq semaines, l’AP-HP propose une indemnité exceptionnelle de stage de 200 euros par semaine, portant ainsi la rémunération totale à 1 190 €".

Pas de quoi convaincre Myriam*, qui estime que "nous pallions les manques en personnels de l'AP-HP, nous renforçons des équipes à bout de souffle et pas assez nombreuses". Certains disent même être dégoutés de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et envisagent de travailler dans le privé à leur sortie de formation, fin 2022.

* les prénoms ont été modifiés, les étudiants infirmiers souhaitant rester anonymes