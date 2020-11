Covid-19 : mouvement de grève ce mardi dans les établissements scolaires de la Loire

Plusieurs syndicats de l'éducation (SNES-FSU, CGT, Sud éducation) appellent à la grève ce mardi pour protester contre les mesures sanitaires en place dans les établissements scolaires pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus. Dans la Loire, une action est prévue de 10h à 12h devant la direction académique des services de l'Education nationale à Saint-Etienne. Les personnels en grève doivent symboliquement y déposer leurs revendications pour chaque établissement de la Loire.

Toujours pas de gel hydroalcoolique partout

Les protocoles ont été renforcés après les vacances de la Toussaint, chaque établissement avait jusqu'au lundi 9 novembre pour se réorganiser. Mais le compte n'y est pas, déplorent plusieurs syndicats enseignants, et les dernières annonces concernant les lycées, avec la mise en place d'un enseignement hybride (présentiel et distanciel en alternance, en classes plus petites) pour limiter les brassages des élèves dans les établissements.

à lire aussi Coronavirus : le protocole sanitaire renforcé entre en vigueur ce lundi matin dans les lycées

"Les distanciations ne sont jamais respectées à partir du moment où on a des classes entières, le dédoublement des classes n'est pas effectif dans les lycées, le gel hydroalcoolique n'est pas présent partout, et il n'y a pas d'annonce concernant les collèges", déplore Romain Allard, secrétaire départemental du Snes-FSU dans la Loire. Il dénonce un décalage entre les annonces médiatiques et la réalité du terrain.

Julien Perez, secrétaire départemental de la CGT Educ'action dans la Loire fait le même constat. Il estime que les personnels de l'Education nationale sont en première ligne, dans une moindre mesure que ceux des hôpitaux certes, mais qu'ils n'ont "aucune protection à parti des masques en tissu fournis par le ministère... et qui sont toxiques". Le responsable syndical insiste sur un point : si le monde enseignant se mobilise ce mardi, c'est pour éviter un reconfinement général, avec fermeture des établissements scolaires, "c'est tout ce qu'on ne veut pas", lâche-t-il.

Dédoublements de classes au lycée à partir du 16 novembre dans la plupart des cas

Sur ce point, enseignants et responsables d'établissement sont d'accord : un reconfinement des élèves aurait de très lourdes conséquences sur l'apprentissages et les inégalités scolaires s'en trouveraient encore davantage creusées. C'est aussi pour éviter de creuser ces écarts que les responsables d'établissements ont décidé de prendre le temps avant de mettre en place l'enseignement en classes dédoublées dans les lycées. La plupart des établissements concernés dans la Loire n'appliqueront cette nouvelle organisation qu'à partir du 16 novembre. "J'aurais pu faire très vite, diviser tous les cours par deux et hop, les élèves auraient cours une semaine sur deux, mais on ne voulait surtout pas ça, _pour limiter le décrochage scolaire_", explique Philippe Grand, proviseur du lycée Honoré d'Urfé à Saint-Etienne, où des élèves ont mené des actions la semaine de la rentrée de la Toussaint pour réclamer un protocole Covid renforcé.

Dans le lycée stéphanois, ce qui a été décidé, c'est "de maintenir 70% en moyenne sur deux semaines", précise Philippe Grand. Lors de l'année scolaire passée dans son établissement, il y a eu 5% de décrochage scolaire, au-dessus de la moyenne nationale (4%).