Covid-19 : "Notre but est de ne pas retarder la rentrée", déclare Jean-Michel Blanquer sur France Bleu

Le gouvernement n'a pas prévu de décaler la rentrée scolaire après les vacances de Noël malgré la cinquième vague de Covid-19. Invité ce mardi midi dans On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission présentée par Willy Rovelli sur France Bleu, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé son intention de ne pas fermer les écoles.

"Notre but est évidemment de ne pas retarder la rentrée. Il ne faut pas considérer l'école comme la première chose à fermer quand on va prendre des restrictions", a déclaré le ministre, mais seulement "en dernière instance, quand vraiment il n'y a plus d'autre chose à faire, quand on a fermé tout le reste de la société".

"Aucune hypothèse n'est jamais exclue, mais en tout cas, l'hypothèse privilégiée, c'est de rentrer le jour prévu en prenant éventuellement des mesures supplémentaires de protection", a ajouté le ministre de l'Éducation nationale.

"Je pense que c'est devenu presque devenu mon slogan, mais c'est plus qu'un slogan, c'est une conviction profonde : l'école n'est pas une variable d'ajustement", a-t-il argumenté. "Les enfants en ont besoin très fortement et depuis le premier confinement, on a bien compris que d'abord professeur, c'est un métier et que, deuxièmement, les enfants sont très malheureux quand ils n'ont plus l'école".

Pas de professeur payé moins que 2.000 euros par mois d'ici à 2024

Jean-Michel Blanquer a également tenu à remercier les professeurs de France pour leur implication depuis le début de la pandémie. "C'est grâce à eux que cela a été possible", a-t-il dit, en faisant référence au fait que le niveau scolaire en CP n'a pas baissé, selon lui, notamment parce que la France a peu fermé ses écoles malgré l'épidémie. A partir des évaluations réalisées en CP et en CE1, Jean-Michel Blanquer a expliqué que le premier confinement a provoqué une baisse du niveau, notamment en lecture.

"Mais par contre, bonne nouvelle, en septembre 2021, nous avons vu que ce trou d'air a été rattrapé, et même mieux, on a continué à progresser par rapport à 2018", a déclaré le ministre. Jean-Michel Blanquer en a profité pour rappeler sa promesse : aucun professeur ne sera payé en dessous de 2.000 euros par moi d'ici à 2024.

Une augmentation de salaire qui vise principalement les jeunes professeurs. "A partir de début de l'année 2022, les jeunes qui commencent le métier gagneront autour de 1.875 euros par mois minimum. Mon objectif est que d'ici deux ou trois ans être à 2.000 euros pour le plus bas salaire pour un professeur", a détaillé le ministre.

Il a par ailleurs rappelé les différentes primes qu'ont pu toucher certains professeurs : 150 euros de prime informatique, 450 euros pour les directeurs d'école, 3.000 euros annuels pour les professeurs qui travaillent en réseau d'éducation renforcée.