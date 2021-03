Covid-19 : pas d'explosion de la demande auprès des entreprises d'aide aux devoirs en Savoie

Avec la crise sanitaire, beaucoup d'étudiants et de lycéens se retrouvent contraints de travailler depuis chez eux. Une situation parfois compliquée, avec un risque de décrochage, ce qui pousse certains parents à faire appel à des entreprises spécialisées dans l'aide aux devoirs.

Ils auraient pu faire partie des grands gagnants de la crise sanitaire, pourtant, le boom espéré dans les établissements spécialisés dans l'accompagnement scolaire à domicile n'a pas eu lieu. Parmi les explications, la réforme du baccalauréat ou encore les épreuves anticipées du mois de mars qui ont été reportées. Entretien avec Marie-Hélène Michel, directrice d'Acadomia à Chambéry, une entreprise qui accompagne environ 500 élèves à l'année en Savoie.

France Bleu Pays de Savoie : "Avec le Covid-19 et l'enseignement à distance, on aurait pu s'attendre à une forte demande pour des cours particuliers, pourtant, ce n'est pas le cas ?"

Marie-Hélène Michel : "Pour les élèves de lycée, il y a eu la réforme avec des épreuves qui étaient prévues en mars 2021, notamment pour les plus gros coefficients, mais tout a été annulé avec le Covid, au profit du contrôle continu. Cela a levé quelques inquiétudes chez les parents et les élèves, même s'il ne faut pas oublier que les élèves doivent quand même préparer les études supérieures. Mais c'est vrai qu'il y a une moindre notion de risques associés à l'épreuve et à l'examen.

La réforme a également permis aux élèves de laisser un petit peu tomber les maths en classe de première pour ceux qui le souhaitent, où ceux qui n'ont pas des bases suffisamment solides pour prendre cette spécialité là. Forcément, ça induit une moindre demande pour cette discipline qui constituait notre première demande jusqu'ici. En revanche, nous sommes toujours en recrutement et en sélection d'intervenants pour des langues, notamment pour accompagner des élèves au collège ou en seconde."

Malgré la baisse du nombre de lycéens, le nombre d'élèves inscrit chez vous, entre 400 et 500 à Chambéry, a-t-il baissé par rapport à l'année dernière ?

Marie-Hélène Michel : "Certes, nous avons perdu des lycéens, mais nous avons quand même eu une forte augmentation des demandes d'élèves en primaire, au collège et un petit peu en classe de seconde. C'est une conséquence des effets néfastes du premier confinement. En parallèle, le groupe Acadomia a élargi son offre : nous sommes aujourd'hui capables d'en proposer pour tous les goûts et tous les budgets, avec des cours en présentiel, en distanciel, des cours en groupe ou en individuel, mais également des cours à domicile ou dans nos centres."