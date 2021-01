Covid-19 : pas de dérogation pour la réouverture des universités en Bretagne

Le président de l'UBO n'a pas obtenu gain de cause pour faire rouvrir les salles de cours des étudiants, malgré un taux d'incidence plus bas que la moyenne dans le Finistère, en pleine épidémie de Covid-19.

L'espoir a été vite douché : le président de l'UBO avait demandé une dérogation pour rouvrir des salles de classes au sein de l'Université de Bretagne Occidentale. Non, répond-on au gouvernement : "On comprend la décision du gouvernement. On avait eu un espoir en décembre avec l'annonce du gouvernement qui laissait envisager qu'on puisse rouvrir des salles de cours. Le gouvernement a souhaité prendre des mesures nationales et pas des mesures adaptées localement. On avait l'espoir d'avoir des aménagements, hélas ce n'est pas le cas et cela entraîne une situation difficile pour les étudiants." L'Unef parle même d'une forte "détresse psychologique" chez les étudiants.

Une partie des examens en salle

Situation épineuse aussi pour l'organisation des examens : "Les partiels se sont terminés vendredi dernier", constate Matthieu Gallou, "une partie s'était passée en décembre. Nous avons des inquiétudes sur les résultats et le décrochage en première année. Nous avons pu avoir _une partie des examens en présentiel_, ce qui est bien car les examens en distanciel ce n'est facile ni pour les enseignants ni pour les étudiants."

A Nantes, un bâtiment de l'université a été incendié dans la nuit de dimanche à lundi, le ou les auteurs ont tagué "partiels en distanciel ou pas de partiels du tout", "examen sous Covid, foutage de gueule". L'ambiance est différente à Brest et Quimper, affirme le président. _"_Nous n'avons pas eu de tensions avec nos étudiants sur les examens (comme à Nantes). La session s'est passée le mieux possible dans les conditions qu'on connaît."

Une part de bricolage

"On a eu très peu de cas de covid en décembre et janvier. Nous avons eu deux cas en médecine. Et nous sommes en capacité, pour les examens (pas le concours de médecine) de mettre en œuvre _des examens de substitution_."

10 à 25 % des étudiants n'auraient pas les outils numériques, et les enseignants doivent s'organiser pour faire cours à distance. Matthieu Gallou rejoint donc son confrère le président de Lyon 3 , qui évoquait du "bricolage". Oui : "Il y a forcément une part de "bricolage" mais il ne faut pas tout noircir non plus. On trouve des solutions."