Covid-19 : Pour la rentrée, "c'est une école ni protégée, ni protectrice", réagit le SNUipp-FSU de Savoie

Sur le bureau des écoliers ce lundi matin, un nouveau protocole sanitaire. Désormais, à l'apparition d'un cas positif dans une classe, il faudra toujours faire un test mais la famille recevra aussi deux autotests, à faire à la maison à J+2 et à J+4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été faits et qu'ils sont négatifs.

On va vivre des semaines très complexes. - Sarah Hamoudi-Wilkowsky, secrétaire du SNUipp-FSU de Savoie

"C'est une usine à gaz d'avoir souhaité mettre ça en place, s'agace Sarah Hamoudi-Wilkowsky, secrétaire du SNUipp-FSU de Savoie. C'est une école qui n'est ni protégée, ni protectrice. Sur le terrain, la situation va être ingérable. On ne pourra pas assurer les cours aux élèves à ceux en présentiel et à ceux en distanciel, les enseignants ne pourront pas se dédoubler, on va vire des semaines très complexes."

Ce nouveau protocole, le ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé ce dimanche, dans Le Parisien. "Ce ministère est d'une incompétence totale en matière de communication, réagissait, ce dimanche, Philippe Domergue, secrétaire du SNUipp en Haute-Savoie. Il y a des circulaires qui doivent arriver dans les écoles, pour l'instant strictement rien n'est arrivé."

Certains syndicats aimeraient même revenir au précédent protocole. "On est favorable au maintien de l'ouverture des écoles, mais pas dans n'importe quelle condition, Sarah Hamoudi-Wilkowsky. Il faut continuer à fermer les écoles dès le premier cas détecté sinon c'est ingérable."