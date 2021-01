Covid-19 : pourquoi certains lycéens manceaux retournent en classe à plein temps ?

Les quelques 1150 élèves du lycée privé Notre-Dame, au Mans, sont de retour en classe à plein temps, à partir du mercredi 20 janvier 2021. La direction a pris cette décision après les vacances de fin d'années. "On s'est rendu compte que nos élèves avaient du mal à se remobiliser dans les quinze premiers jours, qu'il y avait une baisse de moral chez certains élèves ainsi que chez les enseignants", explique Isabelle Faucher, la directrice adjointe de l'établissement du centre-ville.

On espère tenir au moins une semaine et demi

Suite au deuxième confinement, seuls les terminales et les BTS suivaient tous leurs cours en présentiel. Désormais, c'est aussi le cas des secondes et des premières. Auparavant, ils venaient au lycée Notre-Dame seulement un jour sur deux, en demi-groupe. "On espère tenir au moins une semaine et demi", précise Isabelle Faucher. "Au moindre petit signe au niveau de la Sarthe ou de l'établissement, on est prêt à repasser à mi-temps", souligne la directrice adjointe.

Au lycée Montesquieu, les terminales sont de retour à plein temps depuis lundi 18 janvier. Les autres ne viennent qu'un jour sur deux. Le même principe devrait s'appliquer au lycée Touchard-Washington à partir du lundi 25 janvier.

50 % des cours en présentiel au minimum

Même si l'Education nationale encourage les établissements à continuer une partie de l'enseignement à distance, elle autorise tout à fait le retour de l'intégralité des élèves en classe, depuis le mois de novembre. Chaque lycée doit définir un plan de continuité pédagogique qu'il doit faire valider par le rectorat. Une seule condition à respecter impérativement : chaque élève doit pouvoir suivre la moitié de ses cours au lycée. Beaucoup de lycées sarthois ont donc choisi l'hybridation entre présentiel et distanciel.

Chaque cas est différent puisqu'il correspond à la réalité de chaque lycée. Par exemple, si le réfectoire est trop petit, il est difficile d'accueillir tous les lycéens en même temps. Au lycée Notre-Dame, les horaires de certains cours vont être aménagés pour permettre un meilleur roulement entre les différents services à la cantine. L'établissement avait déjà installé un plexiglas au milieu de chaque table et séparer les chaises d'un mètre minimum.

Chaque lycée doit trancher

Certains établissements font face à un dilemme cornélien : qui faire revenir en priorité ? Les secondes qui risquent le décrochage scolaire à leur entrée au lycée ? Les premières et les terminales qui passent leur bac ?

L'Académie de Nantes et l'Education nationale n'ont pas de solution miracle. Elles ne donnent aucune directive à ce sujet. Le choix est laissé aux directeurs d'établissement. Le plan de continuité pédagogique peut toujours évoluer, à condition d'être validé par le rectorat.