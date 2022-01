Covid-19 : près de 600 classes déjà fermées dans les établissements scolaires alsaciens

Le virus n'a pas mis longtemps pour désorganiser les écoles alsaciennes. Le rectorat a livré un premier point d'étape : en quatre jours (chiffres arrêtés le jeudi 6 janvier à 13h), 588 classes ont déjà été fermées à cause de la propagation du virus et des absences de professeurs. C'est six fois plus qu'avant les vacances scolaires.

288 professeurs contaminés

735 cas confirmés de Covid ont déjà été décelés parmi les élèves selon les tests réalisés jusqu'à présent. Chez les professeurs, ce chiffre s'élève à 288. Une école primaire a également été contrainte de fermer ses portes (aucun collège, ni lycée).

Selon le rectorat, une livraison importante de masques chirurgicaux devrait arriver à la mi-janvier.

Le ministère de l'éducation devrait également préciser dans les prochains jours les conditions d’enseignement présentiel/distanciel. Elles devraient s'adapter au gré des situations de chaque établissement, "en réactivant l’ensemble des dispositifs utilisés pour assurer la continuité pédagogique dans chaque école, collège lycée".