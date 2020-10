La semaine du 28 septembre a été marquée par une légère augmentation du nombre d’élèves en situation d’éviction. On est passé dé 262 à 328 élèves concernés. C'est ce qu'indique ce lundi soir le rectorat de Dijon dans son point hebdomadaire.

Covid-19 : quatre classes fermées et 328 élèves priés de rester chez eux en Côte-d'Or à cause de l'épidémie

En Côte-d'Or, la situation des collège et lycée de Chevigny-Saint-Sauveur fait l’objet d’un suivi rapproché par les services de l’éducation nationale, l’ARS et Santé publique France compte tenu des cas confirmés qui ont impliqué la fermeture de 4 classes.

La situation dans les établissements scolaires de Côte-d'Or cette semaine - rectorat de Dijon

Quelles mesures mises en place ?

Conformément au protocole national, des mesures de gestion ont été prises dès la survenue des premiers cas et font l’objet d’ajustements réguliers en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique :

- Dès la survenue d’un cas au sein d’une classe : information des parents et isolement et test de dépistage préconisé pour les élèves en contact dit « à risque ».

- A partir de 3 cas parmi les élèves d’une même classe : isolement de tous élèves de la classe avec préconisation d’un test de dépistage par RT-PCR 7 jours après le dernier contact avec le cas. Chaque famille a reçu la conduite à tenir spécifique au cas de son enfant.

- Suspension des cours d’EPS pour une durée de 14 jours pour tous les groupes d’EPS avec au moins un cas positif.

- Concernant le service de restauration : limitation des brassages. L’ARS , n’a pas émis de recommandations complémentaires à l’organisation décrite étant donné les contraintes logistiques. Cependant, il s’agit d’un temps particulièrement à risque en raison du non port du masque et de l’impossibilité de respect des mesures de distanciation.

Au regard de la situation actuelle et en concertation entre les services de l’éducation nationale, l’ARS et Santé publique France, estiment qu'il n’a pas été jugé opportun de procéder à une fermeture totale de l’établissement. Cependant, tous appellent à une grande vigilance de la part des familles, en particulier sur le respect les gestes barrières, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial et privé (y compris dans le cadre associatif ou sportif).