Alors que les écoles vont fermer pour trois semaines, dans le cadre du 3e confinement, quinze classes et trois établissements sont déjà fermés pour des cas de Covid-19 dans le département de la Côte-d'Or. Le Rectorat fait le point vendredi 2 avril 2021.

Covid-19 : quinze classes et trois établissements fermés en Côte-d'Or

Cela peut sembler bien anecdotique, alors que les écoles vont fermer pour trois semaines, mais l'Académie de Dijon a publié vendredi 2 avril 2021 son dernier point de situation - avec des données arrêtées au 1er avril à 13h. Bilan en Côte-d'Or : en plus de trois établissements (un lycée, une école primaire, une école maternelle), 15 classes sont fermées pour des cas de Covid-19. Au total, dans l'Académie, 114 classes sont fermées sur 11.506 et cinq structures scolaires sur 1 977 écoles et établissements scolaires.

Le détail dans le département

Les établissements fermés

Lycée de La Céramique Henry Moisand, Longchamp

Ecole maternelle Pasteur de Plombieres-Les-Dijon

Ecole primaire de Sainte-Marie-Sur-Ouche

Les classes fermées (en plus des trois établissements)

BEAUNE COLLEGE DU SAINT COEUR

BELLENEUVE ECOLE

BROCHON LYCEE STEPHEN LIEGEARD

CHATILLON-SUR-SEINE COLLEGE SAINT BERNARD

CHATILLON-SUR-SEINE ECOLE FRANCOIS ROUSSELET

DIJON ECOLE EIFFEL

DIJON ECOLE JEAN BAPTISTE LALLEMAND

DIJON ECOLE MONTCHAPET

DIJON ECOLE SAINT-BENIGNE

PLOMBIERES-LES-DIJON ECOLE PASTEUR

POUILLY-SUR-SAONE ECOLE

SALIVES ECOLE R.P.I.

SELONGEY COLLEGE CHAMP-LUMIERE

SEMUR-EN-AUXOIS COLLEGE CHRISTIANE PERCERET =

DIJON COTE D'OR VIGNOLES ECOLE R.P.I.