Covid-19 : une situation de plus en plus compliquée à l'école

"Moi la semaine dernière j'ai dû amener mon enfant effectuer un test car il était cas contact, son test négatif, il a pu réintégrer sa classe". Benjamin a deux enfants scolarisés à l'école élémentaire Paul Bert dans le centre de Clermont-Ferrand. Ce père de famille a un travail dont les horaires lui permettent de s'organiser en cas d'imprévus comme la semaine dernière. Mais il n'est pas vraiment rassuré : "On a l'impression que l'horizon ne s'éclaircit pas avec ce virus notamment à l'école."

12 cas positifs de Covid

Effectivement la situation est préoccupante ici, comme ailleurs. "Nous avons ce lundi matin deux classes fermées, 12 cas de Covid positifs" constate amèrement Serge Coissard, le directeur, très dynamique, de l'école élémentaire. Il est vrai que la situation devient compliquée, avec des cas qui se multiplient, des parents qu'il faut informer que leur enfant ne peut pas venir en classe et qu'il doit faire un test dans un laps de temps limité. "Ce week-end, j'ai passé mon dimanche après-midi à joindre les parents pour leur indiquer par mail que leur enfant ne pouvait pas être accueilli ce lundi matin. C'est très compliqué pour nous mais aussi pour les familles".

L'école Paul Bert à Clermont-Ferrand © Radio France - Olivier Vidal

Ici, à Paul Bert, on attend avec impatience les vacances de Noël. "J'attends vivement les vacances, ça va nous permettre de souffler un peu, de permettre aux enfants de rester en famille" confie le directeur. Des vacances qui pourraient donc freiner l'avancée de l'épidémie chez les plus jeunes.

Taux d'incidence de 174 pour 100.000 habitants chez les 5-10 ans

Du côté de la CGT Educ63, on n'est pas surpris par la situation et on est inquiets : "on arrive cette semaine à un taux d'incidence chez les 5-10 ans de 174, c'est plus 50% en deux semaines" s'alarme Frédéric Campguilhem, secrétaire co-académique de la CGT Educ63. Et de remettre en cause le protocole de ces dernières semaines : "on émet des réserves sur ce protocole et puis on peut se demander pourquoi le ministre a laissé les classes ouvertes malgré des cas, c'est une décision lourde de conséquences, ça se vérifie aujourd'hui."