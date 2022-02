Covid-19 : Trois écoles fermées en Creuse

Trois écoles sont fermées en Limousin à cause de la Covid-19, et elles sont toutes situées en Creuse

Encore des classes vides à cause de la Covid-19 (photo d'illustration)

Sur les 776 établissements scolaires de l'Académie de Limoges (écoles, collèges et lycées), trois sont fermés à cause de la Covid-19. Il s'agit de trois écoles élémentaires qui sont toutes situées en Creuse. Ce sont les écoles du Monteil-au-Vicomte (sud du département), de Saint-Chabrais (est) et de Viersat (nord-est).

Les écoles du Monteil-au-Vicomte et de Saint-Chabrais sont fermées jusqu'au 10 février et de l'école de Viersat est fermée jusqu'au 11 février.

A la fermeture de ces trois écoles s'ajoute la fermeture de 38 classes dans le département à cause de l'épidémie. Notez que 80 classes sont fermées en Corrèze et 143 en Haute-Vienne.

(*) données arrêtées au 3 février 13h, communiquées par l'Académie de Limoges