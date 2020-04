Covid_19 : un centre aéré confiné est mis en ligne par la CAF pendant les vacances scolaires

C'est en quelque sorte le centre aéré, mais version confiné. Alors que les vacances scolaires vont débuter ce vendredi en Auvergne, le centre de loisirs vient à la maison. Pour accompagner les parents, les Caf mettent en ligne sur le site monenfant.fr un nouvel espace qui propose chaque jour des activités ludiques et éducatives différentes.

"La période de confinement est propice aux liens parents-enfants, mais peut également être source de tensions lorsqu'il s’agit de répondre aux sollicitations de ses enfants, tous âges confondus". Les Caf ont donc mis en ligne pour les familles « l’accueil de loisirs à la maison » sur monenfant.fr. Chaque jour, ce centre de loisirs virtuel, propose des activités, gratuites et de qualité, pour organiser sa journée et pour apprendre en famille tout en s’amusant .

Un agenda avec des activités différentes chaque jour

Découvrir des musées virtuels, s’initier à l’astronomie, créer à partir des ressources disponibles chez soi, l’accueil de loisirs à la maison de monenfant.fr propose des activités manuelles, artistiques, musicales, scientifiques et techniques, ainsi que des jeux sportifs, des recettes de cuisine, des contes.

Adapté aux différentes tranches d’âges des enfants et à leurs besoins, y compris pour des enfants en situation de handicap, l’espace propose des activités numériques mais aussi à faire « hors ligne », pour les parents et leurs enfants. Avec l’agenda proposé, les parents pourront ainsi programmer les activités et construire un programme équilibré.

L’accueil de loisirs à la maison propose également des ressources (liens utiles, interviews de professionnels, etc) sur la parentalité en lien avec au moins une des activités proposées.