Covid-19 : un food-truck dans la cour d'un lycée privé de Nantes pour désengorger la cantine

Pas de cantine, ce midi, pour les 200 élèves de seconde du lycée Notre-Dame-Toutes-Aides, c'est le food-truck de l'établissement qui régale. Au menu aujourd'hui ? Tacos, sauce blanche, frites et sauce fromagère. "C'est hyper bon, s'extasie cette élève. La sauce, c'est quelque chose : un mélange de saveur qui relève le goût de la viande et de la pomme de terre !"

Frites-tacos

On est loin d'un repas très équilibré, mais peu de lycéens s'en plaignent. Ils saluent l'initiative, qui doit permettre de désengorger la cantine. Elle réalise quatre rotations par jour et distribue 1300 repas. "Cela permet de ne pas être tous regroupés à l'intérieur", explique un autre élève.Mais certains ne se sentent pas vraiment rassasié, et cela nécessite de manger dehors. "On est à Nantes, on n'est pas à Nice, mais on a quand même des préaux, souligne le chef de l'établissement Pierre Cappelaere.

Les élèves doivent manger dehors quelque soit la météo. © Radio France - Marie Roussel

Pour lui, la priorité, c'est désengorger le self et limiter les risques de propagation du coronavirus. "Rien ne vaut un cours en présentiel, martèle Pierre Cappelaere. Nous avons cette solution qui est temporaire et alternative." Le prix du repas au food-truck est le même que celui servi par la cantine : sept euros.