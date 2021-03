AUDIO - Un premier collège fermé par la Covid-19 dans la Drôme

Les 280 élèves du collège Do Mistrau à Suze-la-Rousse n'ont plus cours depuis mardi 23 mars et ils ne retourneront en classe avant le mardi 29 mars. Leur établissement est fermé après la découverte d'une demie-douzaine de cas de Covid-19 chez les personnels. La direction académique de la Drôme a préféré prendre les devants et "casser immédiatement tout risque de chaîne de contamination. Pascal Clément, directeur académique, répondait ce mercredi matin aux questions de Florence Gotschaux sur France Bleu Drôme Ardèche :

Pascal Clément, directeur académique de la Drôme Copier

C'est le premier collège drômois fermé a cause du coronavirus.