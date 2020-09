Covid-19 : une caméra thermique testée à la MFR de Morestel pour dire aux jeunes s'ils sont fiévreux ou non

Une caméra thermique pour prendre la température des jeunes élèves qui le veulent bien. Le Conseil régional, qui a en charge les lycées et les centres de formations, va expérimenter ce système dans trois établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes ce mois-ci. A Saint-Genis-Laval dans le Rhône; à Lempdes dans le Puy-de-Dôme ainsi qu'à la MFR de Vignieu-Morestel. Soit un établissement par académie (Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble).

La MFR de Vignieu-Morestel compte quelque 180 jeunes du CAP au Bac Pro en services aux personnes et ils ont fait leur rentrée ce mardi, jour de la mise en service de cette caméra thermique. La prise de température se fait sur la base du volontariat et c'est à chacun de faire savoir ensuite s'il a de la fièvre ou non.

"Nous savons que la température est l’un des premiers indicateurs du Covid-19. Ce dispositif, conçu par une entreprise régionale, est donc une solution pragmatique pour lutter contre le virus et éviter d’avoir de nouveaux clusters sur le territoire", indique le Conseil régional.

C'est l'entreprise Stackr (80 salariés et basée à Béligneux dans l'Ain) qui propose cette caméra thermique.