Avec le nouveau protocole contre le coronavirus, une classe doit fermer dès qu'un enfant est testé positif. Ce lundi 10 mai, 37 classes sont donc fermées dans le département, ainsi que l'école Rabelais à Saint-Benoit-du-Sault, qui n'accueille plus aucun élève.

Covid-19 : une école et 37 classes fermées dans l'Indre à cause de cas positifs

Avec le renforcement du protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19, les classes doivent désormais fermer dès qu'un cas positif est détecté chez un élève. Dans l'Indre, une école et 37 classes sont actuellement fermées, d'après un communiqué des services de l'Éducation nationale ce lundi 10 mai.

Dans le détail, 24 classes sont fermées dans le premier degré et 13 le sont dans le second degré, enseignements public et privés compris. Les élèves suivent les cours à distance.

Retour en classe prévu le 13 mai

Argenton-sur-Creuse : une classe de CP de l'école Paul Bert est fermée

Châteauroux : une classe de CM2 fermée à l'école élémentaire Jean Moulin

Châteauroux : une classe de 6ème fermée au collège les Capucins

Châteauroux : une classe de 3ème fermée au collège Beaulieu

Le Poinçonnet : une classe de CP et une de CM1 fermées à l'école primaire François Rabelais

Retour en classe prévu le 17 mai

Châteauroux : une classe de seconde fermée au lycée Les Charmilles

Châteauroux : une classe de première et une de terminale fermées au lycée Pierre et Marie Curie

Châteauroux : une classe de CM1 fermée à l'école primaire privée Sainte Thérèse

Déols : une classe de 6ème et une de 5ème fermées au collège Romain Rolland

Déols : une classe de CM1, une classe de CE2 et le dispositif ULIS fermés à l'école élémentaire Paul Langevin

Sainte Sévère : une classe de 6ème fermée au collège Louis Pergaud

une classe de 6ème fermée au collège Louis Pergaud Le Blanc : une classe de première fermée au lycée Pasteur

Le Blanc : une classe de CP à l'école primaire Ville Haute

Le Blanc : une classe de 4ème fermée au collège Les Ménigouttes

Issoudun : une classe de CP/CE1 fermée à l'école élémentaire Saint Exupéry

Ardentes : une classe de moyenne section fermée à l'école maternelle Antoine Féé

Saint Maur : une classe de CP/CE1 fermée à l'école élementaire Les Planches

: une classe de CP/CE1 fermée à l'école élementaire Les Planches Saint-Benoit-du-Sault : école fermée jusqu'au 17 mai