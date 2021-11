Covid-19 : une école ferme à Cahors, 23 cas positifs

L'école Jean Calvet en plein centre de Cahors doit fermer ce mardi. Pas moins de 23 personnes, adultes et enfants confondus, sont positifs au Covid-19.

Huit personnels et quinze élèves de l’école maternelle et élémentaire Jean Calvet de Cahors ont été testés positifs à la Covid-19 annonce l'Agence régionale de santé. L'école accueille 126 enfants, elle se trouve en plein centre-ville de Cahors.

Par mesure de précaution, le préfet du Lot, l'ARS et le rectorat ont décidé la suspension temporaire de l’accueil des élèves de l’école, à partir de ce mardi 30 novembre. Les sept classes de l’école sont fermées jusqu’au mardi 7 décembre inclus.

La semaine dernière, dans l'académie de Toulouse, quatre écoles et un collège ont été fermés à cause de l'épidémie : deux écoles en Ariège, une dans le Lot, une dans le Tarn et un collège du Tarn-et-Garonne, celui de Lauzerte.