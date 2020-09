Covid-19 : une école fermée à Fécamp, 300 élèves renvoyés chez eux

A Fécamp, l'école du Port est fermée depuis ce vendredi matin. Deux enseignants sont positifs au Covid-19. Tous les enseignants sont "cas contact"et par conséquent ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Les 14 enseignants de cet établissement sont à l'isolement puis seront testés au bout de 7 jours comme le veut le protocole sanitaire en vigueur au sein de l'Education Nationale. En attendant, pas d'enseignants, pas de cours possible. Les 300 élèves doivent donc restés chez eux. Le rectorat a mis en place le dispositif de continuité pédagogique et cherche des solutions pour rouvrir l'école le plus rapidement possible, soit des remplaçants, soit des agents municipaux qui pourraient recevoir les élèves sur place. L'école du Port restera fermée au moins jusqu'à mardi soir.