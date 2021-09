Covid -19 : une école fermée en Côte-d'Or et 33 classes dans l'académie de Dijon

La décrue se confirme sur le nombre de classes fermées en présentiel à cause de l'épidémie en Côte-d'Or. Si on en dénombre encore 33 dans toute l'académie de Dijon, en Côte-d'Or, elles ne sont plus que 12. En revanche, près de Beaune à Monthélie, c'est toute une école qui est fermée.