Covid-19 : une école fermée en Creuse

Une école primaire est provisoirement fermée en Creuse depuis le mercredi 6 octobre et au moins jusqu'au 12 octobre. Un foyer épidémique a été détecté dans cet établissement scolaire d'Aubusson.

Ce n'était pas arrivé depuis la rentrée : un établissement scolaire entier a été provisoirement fermé en Creuse suite à la détection de plusieurs cas de coronavirus. Il s'agit de l'école primaire la clé des champs à Aubusson. Sept classes sont fermées depuis le mardi 6 octobre et elles le resteront au moins jusqu'au 12 octobre selon l'arrêté ministériel. Cet établissement est le seul fermé à cause du covid-19 dans l'académie de Limoges qui regroupe la Creuse, la Haute-Vienne, et la Corrèze.