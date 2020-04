Coronavirus : une quarantaine d'élèves vivent ensemble sur un campus du Gers depuis le début du confinement

Le confinement se vit souvent seul ou en famille, mais dans certains cas (rares), il est collectif ! Exemple à Masseube, dans le Gers. Sur le campus de l'établissement privé "La Salle Saint-Christophe", 42 élèves internes vivent ensemble en bonne santé et en bonne entente depuis le début du confinement lié au coronavirus.

Une ambiance sereine

Habituellement, ils sont environ 150 internes, sur 700 élèves. Mais ces 42 jeunes, originaires de l'étranger ou de l'Outre-mer, n'ont pas pu (faute de transport par exemple), ou n'ont pas voulu rentrer chez eux. Âgés de 14 à 20 ans, de la 5e au BTS, ce sont deux tiers de garçons et un tiers de filles. "C'est très fraternel, les élèves sont patients, facilitateurs, ils jardinent, vont chercher les œufs au poulailler. C'est une peu comme une grand famille, assure Stéphane Mur, le directeur. Après l'établissement est grand, sept hectares, cela facilite. Et chaque élève a sa chambre. Mais c'est vraiment serein, il y a une autorégulation même si bien sûr nos éducateurs sont aussi sur le pont et sont admirables."

Des éducateurs qui sont environ une dizaine à tourner sur site. Grégory Chazeau est l'un deux. Il explique qu'il réconforte parfois les élèves et qu'il discute beaucoup du Covid-19. "On fait aussi preuve d'un peu plus de souplesse qu'en temps normal, d'autant que ce sont les vacances. Par exemple, on les laisse faire la grasse matinée où leur enlève leur portable plus tard dans la soirée."

L'éducateur comme le directeur se disent très agréablement surpris de l'autonomie et de l'esprit d'initiative des internes.

Des apprentis jardiniers ! - Campus La Salle Saint Christophe

Jardinage, dessins pour les Ehpad...

En effet, outre les animations prévues comme les séances de sport, beaucoup ont proposé des activités. Certains ont réalisé des dessins pour les résidents de l'Ehpad juste à côté, d'autres ont proposé de repeindre ou graffer des murs. Ethan, 15 ans, originaire de Saint-Barthélémy, a lui créé un groupe de jardinage avec deux amis. "On a planté des herbes aromatiques, un pêcher. On développe des liens avec des personnes que l'on ne côtoyait pas habituellement", détaille-t-il. Camille, élève congolaise de Terminale ES remarque de son côté qu'il y a plus de respect : "Avant on ne se lavait pas forcément les mains, ça parait banal mais maintenant on fait plus attention aux autres." Si elle a pu souffrir de l'éloignement avec sa famille, elle assure qu'aujourd'hui que "tout va bien et je tourne sûrement moins en rond que certains de mes amis obligés de rester chez eux !"

Lorsque les cours reprendront, les élèves les suivront à nouveau à distance (puisque les professeurs, eux, sont confinés chez eux), par groupe de dix, encadrés par un éducateur. Une sacrée organisation qui a également impliqué que les cuisines comme la blanchisserie continuent de fonctionner. Enfin, les encadrants amenés à sortir du campus assurent qu'ils font tout pour respecter les fameux gestes barrières et prennent la température des élèves deux fois par jour.