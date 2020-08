Covid-19: une rentrée des classes très particulière

Après la prérentrée des enseignants ce lundi, c'est au tour des quelques 12,4 millions d'élèves de reprendre le chemin de l'école ce mardi en France, dans un contexte très particulier d'épidémie. Conséquence, port du masque obligatoire pour tous les enseignants et pour les collégiens et lycéens.

C'est le Jour j pour les quelques 12,4 millions d'élèves ce mardi en France qui s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école dans le respect des consignes sanitaires et des protocoles mis en place dans les écoles, collèges et lycées. La désinfection des mains est obligatoire pour tous à l'entrée des établissements tout comme le port du masque pour les enseignants (primaires et secondaires) et pour les collégiens et lycéens, les élèves du primaire en sont eux dispensés. "Un dispositif nécessaire" reconnait cet enseignant de petite section de maternelle "mais qui sera difficile à faire respecter du fait du manque de personnel dans les écoles." Egalement directeur de l'école, il poursuit "Déja peu nombreuses en temps normal, il suffit qu'une ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) soit absente, et c'est toute la mise en place du protocole sanitaire qu'il faut repenser en urgence".

30 648 enfants en classes de maternelles à Marseille

Une autre inquiétude concerne le port du masque et les difficultés à dispenser certains cours "masqué": "le problème se pose pour les cours de phonologie et l'apprentissage de la lecture et pré-lecture où on a besoin de voir la bouche de l'enseignant pour comprendre" explique cet instituteur de maternelle en zone d'éducation prioritaire. Inquiétude partagée par Fanny, professeur de mathématiques au collège Vallon des Pins dans le 15e à Marseille, en REP + "en tant qu'enseignant on utilise beaucoup la voix et les expressions du visage, c'est un protocole qui dans ce sens là est contraignant."

545 436 élèves font leur rentrée dans l'académie Aix Marseille et plus de 38 000 enseignants dans 2440 établissements. Dans le Var, ce sont 178 845 élèves et environ 10 000 enseignants qui reprennent le chemin des écoles, collèges et lycées.