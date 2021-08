Covid-19 : une rentrée presque normale à l'université de Tours

À Tours, un peu plus de 30.000 étudiants font leur rentrée cette semaine à l'université. Une reprise des cours qui se veut la plus normale possible.

Il n'y a pas que les écoliers, collégiens et lycéens qui reprennent les cours cette semaine. L'université aussi fait sa rentrée. À Tours, cela concerne un peu plus de 30.000 étudiants, soit légèrement plus que l'an dernier. Mais malgré cette hausse et malgré le Covid, la rentrée universitaire se fait de façon la plus normale possible.

Dans les différents facs, à l'IUT ou encore les écoles d'ingénieurs, tous les cours se font en présentiel. Et la règle est valable pour tous les étudiants, qu'ils soient vaccinés ou non. Bien entendu, le masque reste obligatoire mais le pass sanitaire n'est pas demandé pour accéder aux amphithéâtres au aux travaux dirigés, qui se font en petit groupe.

Des créneaux bloqués pour les étudiants non vaccinés

"Le risque de cluster est faible", assure le président de l'université, Arnaud Giacometti. Il prend en exemple les chiffres régionaux sur la vaccination des 18-24 ans. On recense 88% de primo-injections en Centre-Val-de-Loire et 75% de schémas vaccinaux complets. Il n'empêche, pour tendre toujours un peu plus vers le 100%, l'université de Tours bloquera et proposera, à ceux qui le souhaitent, des créneaux sur une ou deux journées prochainement dans les vaccinodrômes de la métropole à ceux qui souhaitent recevoir leur dose.

Un barnum est aussi prévu sur le campus, a priori celui des Tanneurs, la troisième semaine de septembre, pour les étudiants internationaux uniquement. Cela pourrait représenter 300 injections. "Nous avons des raisons d'être optimistes pour avoir une année normale", estime Arnaud Giacometti. Pas comme l'an dernier donc où au bout de trois semaines, les cours à l'université sont repassés en demie-jauge.