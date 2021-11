Covid-19 : une vingtaine de classes fermées dans les Landes à cause de l'épidémie

Le département des Landes fait face, depuis début novembre, à un fort rebond de l'épidémie de Covid-19 et de nombreux cas positifs sont détectés dans les écoles. Ce mardi 16 novembre, une vingtaine de classes sont ainsi fermées dans des écoles du département. Les communes de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Biscarrosse, Ondres, Préchacq-les-Bains, Bénesse-Maremne, Habas, Bégaar, Angresse, Bretagne-de-Marsan, Léon, Saubusse, Seignosse et Saint-Geours-de-Maremne sont concernées. A Labenne c'est une classe du collège qui a été fermée.

Pourtant, dans les Landes, la fermeture d'une classe au primaire n'est plus censée être automatique s'il y a un cas positif. Un protocole expérimental prévoit de tester très rapidement les autres élèves ; s'il n'y a pas plus de 3 cas, la classe peut alors rester ouverte. Sauf que, face à la flambée des cas, "les laboratoires n'arrivent plus à suivre", confie une source à l'Education nationale. Dans certains cas dans les Landes, il n'est donc plus possible de procéder à des tests généralisés et la classe doit alors fermer en cas d'apparition d'un seul cas positif.

Ce mardi les communes les plus touchées par les fermetures de classes sont Ondres (5 classes fermées), Saint-Paul-lès-Dax (2), Bégaar (2), Léon (2) et Saubusse (2). Des chacune des autres communes (Dax, Biscarrosse, Préchacq-les-Bains, Bénesse-Maremne, Habas, Angresse, Bretagne-de-Marsan, Seignosse, et Saint-Geours-de-Maremne) une classe est fermée.