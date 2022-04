Covid-19 : zéro classe fermée en Drôme Ardèche...vraiment ?

L'administration ne ferme plus de classe, sauf si il y a beaucoup de cas de Covid-19 et nécessité de casser un foyer de contaminations. Officiellement donc, zéro classe fermée en Drôme Ardèche selon les chiffres publiés par le rectorat ce vendredi.

Mais en Ardèche, cette semaine, une soixantaine d'instituteurs étaient malades du Covid-19 : 59 absents précisément, 32 non remplacés. Malgré tout, le directeur académique l'assure : "on met tout en place pour que tous les enfants soient accueillis dans une classe". Ceux qui se retrouvent sans professeur peuvent être répartis dans les autres classes de l'école par exemple, ou bien les classes dédoublées avec douze élèves de chaque côté reviennent temporairement en classe complète à vingt-quatre élèves.

Dans la Drôme, l'Inspection d'Académie ne veut pas donner de chiffres départementaux. D'après les estimations du syndicat d'instituteurs SNUipp, chaque jour, il y aurait entre 150 et 200 classes qui ne tourneraient pas faute d'enseignants. Et accueillir les élèves ne serait pas toujours possible souligne le syndicat. Florimond Guimard, co-secrétaire départemental du SNUipp, donne l'exemple de l'école Rigaud de Valence cette semaine : la moitié des instituteurs étaient absents et il était impossible de repartir autant enfants dans les classes restantes.