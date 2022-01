Covid : 415 classes fermées dans l'académie Nancy-Metz

Le Rectorat de l'Académie Nancy-Metz publie chaque semaine les chiffres des conséquences du covid sur les écoles des quatre départements lorrains. Cette fin de semaine, 415 classes sont fermées et sept écoles restent totalement closes. Le détail par département.

En Moselle, 2,3% des classes sont fermées pour cause de covid. (illustration)

415 classes sont fermées en cette fin de semaine dans l'Académie Nancy-Metz. Alors qu'au niveau national le nombre de fermetures est au plus haut depuis le printemps 2020, tour d'horizon de notre académie.

En Lorraine, sept écoles ont totalement fermé leurs portes à cause de l'épidémie, et au total les fermetures représentent 2,3% des classes.

Le protocole sanitaire a été allégé, cette semaine, sans calmer la colère des enseignants. Les cas contacts dans les classes peuvent désormais se contenter de faire des autotests, moins contraignants que les PCR ou les antigéniques.

12 434 élèves contaminés cette semaine en Lorraine

Selon ces derniers chiffres, 3,19% des élèves de l'académie sont positifs au coronavirus, ce qui représente 12 434 enfants ou adolescents. De leur côté, les personnels cumulent 567 contaminations, dont 112 sur les dernières 48 h.

C'est la Moselle qui est la plus touchée, avec 217 classes fermées, devant la Meurthe-et-Moselle (172 classes fermées). Les Vosges semblent plus épargnées, avec 23 classes fermées, et dans la Meuse, seules deux classes sont touchées par des fermetures.