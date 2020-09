Covid à l'école : le médecin conseil de l'académie d'Amiens rappelle le protocole et les bons réflexes

Le coronavirus génère une myriade d'interrogations et de doutes. C'est le cas par exemple à l'école. Alors si vous êtes parents et que vous n'arrêtez pas de vous poser des questions depuis la rentrée France Bleu Picardie tente d'y voir plus clair et décrypte à nouveau le protocole sanitaire avec Maryse Burger, médecin conseiller technique de l'académie d'Amiens.

Maryse Burger, médecin conseiller technique au sen de l'académie d'Amiens © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

"Quand des cas confirmés arrivent dans les écoles, collèges ou lycées il y a tout un travail de fait de façon à identifier les contacts à risque et de mettre en place l'isolement tel qu'il est préconisé par les autorités de santé", rappelle Maryse Burger qui reprécise aussi que "la contamination est essentiellement dans le milieu extérieur à l'école qu'il soit intra-familial ou amical."

A propos des bons gestes et réflexes à adopter pour éviter de ramener le virus en classe, Maryse Burger rappelle que "tout va dépendre de l'ensemble des signes. Si l'enfant a simplement un nez qui coule, ce n'est pas un signe important de coronavirus et dans ce cas là on peut le mettre à l'école. Par contre s'il a de la toux, de la fièvre à partir de 38, de la diarrhée, comme dans n'importe qu'elle pathologie, on va le garder à la maison."

Pas d'établissement fermé

Dans l'académie d'Amiens, aucune structure scolaire n'a été fermée à cause du coronavirus. Ce sont des classes, 25 qui ont subit ces fermetures après des cas positifs selon les derniers chiffres datant du 24 septembre. En tout, sur le cumul des sept derniers jours jusqu'à cette date, 122 élèves ont été testés positif à la Covid 19 ainsi que 31 personnel de l'Education Nationale.