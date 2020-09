Covid à l’école : le pataquès des chiffres en Pays de la Loire

Le nombre de classes fermées en Région Pays de la Loire pour cause de Covid est de 138, indique le Ministère de l'Education Nationale. Trois fois moins, selon le Rectorat. La Sarthe est, de loin, le département le plus touché de l'Académie.

Combien de classes fermées dans l’Académie de Nantes à cause du Covid ? Les chiffres varient quasiment du simple au triple ! « 138 », indique le Ministère de l’Education Nationale sur sa carte en ligne, présentant la situation « arrêtée au jeudi 24 septembre à 13h ». « 49 », relève le Rectorat dans un communiqué adressé à la presse, faisant un point de situation à la même date et à la même heure.



Troisième Académie la plus touchée de France ?

Joint par France Bleu Maine, le Ministère de l’Education indique ne pas savoir comment expliquer cette différence. Les chiffres, agrégés à Paris, sont normalement ceux qui « remontent des Académies », précise-t-on rue de Grenelle, où l’on avance l’hypothèse d’un « décalage » dans le temps. Ce chiffre de 138 classes fermées placerait l’Académie de Nantes parmi les trois plus touchées par le Covid, derrière celles de Lyon et Lille. Le Ministère de l’Education Nationale indique qu’il convient de prendre en compte le chiffre communiqué par le Rectorat de Nantes. Soit 49 classes.



La carte du Ministère de l'Education Nationale mise en ligne ce vendredi 25 septembre. - Capture d'écran - Site du Ministère de l'Education Nationale

La Sarthe, de loin, la plus touchée en Pays de la Loire

Au sein de l’Académie de Nantes, le département de la Sarthe est celui qui compte le plus de classes fermées pour cause de Covid. Et de loin ! Le Rectorat indique que « 31 classes » sont fermées dans les écoles et « une » dans un collège. Des chiffres qu’il tient à relativiser. D’une part compte tenu du nombre d’écoles : 474 (enseignement public et privé sous contrat). Et, d’autre part, car ces fermetures sont, en grande partie la conséquence de l’ancien protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires. Les recommandations prévoyaient la fermeture d’une classe dès le premier cas de Covid. Depuis le mardi 22 septembre, il faut trois cas avérés dans la classe pour entraîner sa fermeture. En toute logique ces chiffres devraient donc baisser dès la semaine prochaine.

Aucun établissement scolaire fermé en Pays de la Loire

Reste que les autres départements de l’Académie de Nantes sont beaucoup moins touchés par les fermetures de classes que la Sarthe. Aucun établissement n’est concerné en Vendée, quatre classes sont fermées en Loire-Atlantique, cinq dans le Maine-et-Loire et huit en Mayenne. Sur ce point, le Rectorat indique qu’il ne lui appartient pas d’apporter des explications ou faire des commentaires. En Région Pays de la Loire, aucune école, aucun collège, aucun lycée n'est fermé (à la date du 24 septembre 2020). Selon les chiffres du Rectorat, "0,04% des élèves" ligériens ont été testés positifs au Covid-19. "Trois semaines après la rentrée, l’impact reste maîtrisé dans les écoles, les collèges et les lycées", indique l'Académie de Nantes dans son communiqué.