COVID au Pays basque : "on préfèrerait être à 100% en présentiel" avouent les lycéens

Le ministre de l'éducation nationale a annoncé plusieurs nouvelles mesures pour les lycées, notamment l'annulation des épreuves E3C du Bac et l'instauration de cours en distanciel pour les élèves. Au Pays basque, les proviseurs s'organisent, et les lycéens regrettent le retour aux cours en visio.

Ce jeudi, le ministre de l'éducation nationale a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 dans les lycées. Seulement trois jours après la rentrée en physique, Jean Michel Blanquer a notamment annoncé l'annulation des épreuves dites E3C du Baccalauréat pour du contrôle continu.

Concernant l'organisation des cours, dans une lettre adressés aux chefs d'établissement, il affirme qu' « il convient désormais que chacun établisse un plan de continuité pédagogique (...) qui garantisse au moins 50 % d’enseignement en présentiel pour chaque élève ». Une mesure pour permettre aux établissements de mettre en place des cours en distanciel pour les élèves et empêcher les gros brassages d'élèves.

Un nouveau protocole trois jours après le dernier

Les proviseurs doivent se réorganiser, un nouveau protocole auquel se pliera Philippe Maite, proviseur du lycée Largenté à Bayonne, même s'il avoue l'avoir appris dans les médias. "Une fois de plus, c'est une forme de déstabilisation, à peine nous venions de mettre en place un nouveau protocole pour cette rentrée, et trois jours après on doit avoir de nouvelles adaptations" déplore le chef d'établissement. Pour autant, il ne s'oppose pas à cette mesure. "On va pas remettre en cause la décision, la priorité c'est la santé des élèves et des enseignants" concède Philippe Maite.

Concernant l'organisation même de cette forme de distanciel, Philippe Maite affirme qu'en concertation avec les autres lycées privés catholiques du Pays basque, ils se laissent la semaine prochaine pour réfléchir à comment l'organiser.

Au lycée Etxepare à Bayonne en revanche, on attend des directives plus précises quant à ces cours en distanciel. "A l'heure actuelle on ne sait pas exactement ce que ça va être, le ministre a évoqué la possibilité de faire des cours en distanciel, ce n'est pas quelque chose d'imposé, on va continuer lundi avec le protocole pris à la rentrée" affirme Iban Thicoipe le proviseur. Lui aussi se laisse la semaine prochaine de réflexion avec ses enseignants pour réfléchir à quoi faire, et comment.

Des lycéens dépités à l'idée de cours en distanciel

En revanche pour les lycéens, si la plupart comprendraient la mesure sanitaire, ils rejettent l'idée même de retrouver des cours à distance comme au printemps, même partiellement.