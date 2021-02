Covid dans les écoles : le coup de gueule de la FCPE de Moselle

Depuis l'apparition des variants du Covid-19 et l'application de nouvelles règles dans l'Education Nationale, le nombre de classes ou d'établissements fermés augmentent en Moselle.

Au dernier comptage du rectorat de l'académie Nancy-Metz (vendredi 5 février) 2 écoles et 25 classes étaient fermés dans le département à cause de cas de contaminations aux variants. S'y ajoutent depuis mercredi deux collèges : le collège privé La Providence à Freyming-Merlebach, et le collège Eblé à Puttelange-aux-Lacs, ainsi que l'ensemble collège et lycée Jean XXIII à Metz. Les élèves sont contraints de suivre les cours à distance au moins jusqu'à la fin de la semaine.

Angoisses des parents d'élèves

Des fermetures qui ne seront sans doute pas les dernières craint Christelle Caron. La présidente de la fédération FCPE de Moselle fait part des inquiétudes et des angoisses des parents face à cette situation "anxiogène" pendant laquelle "on ne nous dit pas tout" sur les élèves potentiellement cas contact, l'application réelle du protocole sanitaire...

Manque de personnel pour appliquer le protocole

Surtout, Christelle Caron pointe la différence entre les discours rassurants des autorités académiques et la réalité du terrain. "On le dit depuis le début : on avait demandé des moyens pour réduire le nombre d'élèves par classe, pour ouvrir des lieux supplémentaires..." Or, elle constate encore des classes surchargées, des lycées ou l'alternance classe/maison n'est pas appliquée.

Et le protocole sanitaire est selon elle difficilement applicable en l'état, faute de personnel suffisant. "On sait que dans les collèges et les lycées, il y a des soucis avec le remplacement des agents qui s'occupent de l'entretien. Dans certains endroits ce n'est pas fait ! J'avais en ligne un représentant dans un collège qui expliquait que sur cinq agents absents dans l'établissements, deux seulement étaient remplacés. Et l'un d'eux est déjà parti..."