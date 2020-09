Covid : deux classes fermées en Seine-Maritime, deux collèges et un lycée privés de surveillants dans l'Eure

Les surveillants de deux collèges et d'un lycée dans l'Eure sont placés en quatorzaine, ainsi que presque tous les enseignants et ATSEM d'une école maternelle.

Depuis ce lundi matin, les collèges de Nonancourt et de Gravigny ainsi que le lycée de Verneuil-sur-Avre dans l'Eure sont privés de "vie scolaire". L'ensemble des surveillants de ces trois établissements a été placé en quatorzaine. Au collège de Gravigny, ce sont donc les enseignants qui doivent assurer la surveillance de la cantine et des récréations en attendant qu'une solution soit trouvée par les chefs d'établissements chargés de recruter dans l'urgence du personnel supplémentaire.

Ca flambe déjà - Claire-Marie Féret, du snes-fsu

"C'est ça qui est un peu inquiétant pour les collègues, c'est de voir qu'au bout de six jours de fonctionnement, on arrive déjà dans ce qu'on aurait pu craindre" explique Claire-Marie Féret, co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU. Il fallait anticiper sur le manque de personnel de surveillance et d'enseignement." Dans l'Eure encore, ce sont presque toutes les enseignantes et les ATSEM d'une école maternelle de Gaillon qui sont placées en quatorzaine. Les enseignantes ont été remplacées dès ce lundi matin, mais les syndicats craignent les prochaines semaines. "Ces situations risquent de se reproduire" prédit Cécile Chandavoine, du SNES-FSU dans l'Eure. "Il ne s'agit pas d'être inquiet, il s'agit de préparer maintenant ce qui aurait être préparé avant la rentrée et qui ne l'a pas été". En Seine-Maritime, c'est l'école maternelle Cartier, à Sotteville-lès-Rouen, qui doit faire face à la fermeture de deux classes. Tous les élèves des deux classes ont été identifiés comme cas contacts d'un malade du Covid. Les enfants et les deux enseignants sont en quatorzaine.

Les syndicats d'enseignants réclament des recrutements supplémentaires pour faire face si la situation devait s'aggraver, encore plus depuis que la Seine-Maritime a été placée en zone rouge le 4 septembre, compte tenu de la circulation active du virus dans le département. Dans l'Académie, plusieurs enseignants remplaçants occupent déjà des postes à l'année sur des congés maternité ou des congés maladies, et l'Académie a rendu des postes cette année. 30 postes de remplaçants rien que dans l'Eure. Vendredi soir, un communiqué de l'Académie de Rouen faisait état de 91 cas de coronavirus et 52 cas contacts, soit 143 personnes élèves et adultes placés en quatorzaine dans 70 structures scolaires de Normandie.