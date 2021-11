Le variant Omicron arrive, mais le protocole anti-Covid à l'école est allégé. Depuis ce lundi , il n'y a plus de fermeture automatique de classe après la détection de cas positif. Mais les élèves devront passer un test et attendre le résultat chez eux.

Coronavirus : de nouveaux dispositifs dans les écoles et collèges de Provence

Le variant Omicron arrive, mais le protocole anti-Covid à l'école est allégé. La semaine dernière dans l'académie d'Aix-Marseille, les services annoncent 396 classes fermées, soit 200 de plus en une semaine. Les chiffres sont publiés tous les vendredis. Depuis ce lundi, il n'y a plus de fermeture automatique de classe après la détection de cas positif, mais les élèves devront passer un test et attendre le résultat chez eux. Seuls les enfants négatifs peuvent revenir en cours. Si plusieurs cas sont détectés dans la même classe, c’est l’Agence régionale de santé qui pourra décider de fermer la classe.

À la sortie de cette école primaire du 11e arrondissement, le sujet occupe les discussions des parents. Cependant, ils ne semblent ne pas être en désaccord avec ce nouveau dispositif.

le reportage de Philippe Boccara à la sortie de l'école primaire des Camoins Copier

Les élèves de sixième (les moins de 12 ans n'étant pas concernés par la vaccination) devront faire deux autotests toutes les semaines chez eux. Ce nouveau protocole a été testé pendant plusieurs semaines dans 10 départements, dont le Var.

Selon le Syndicat des directrices et directeurs d'école, le bilan est "négatif" car les laboratoires sont submergés par les demandes de tests Les activités physiques restent autorisées mais celles qui doivent avoir lieu en intérieur se font dans le respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale.