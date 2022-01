Covid-19 : Jean Castex annonce une nouvelle simplification du protocole sanitaire dans les écoles

Le protocole sanitaire à l'école va de nouveau être assoupli a annoncé le Premier ministre Jean Castex durant le journal de 20H de France 2 ce lundi. "On va procéder à un certain nombre de simplifications : notre objectif est de laisser au maximum les écoles ouvertes", a rappelé le chef du gouvernement. "Si on fermait une classe au premier cas, compte tenu de l'explosion d'Omicron, en quelques jours, toutes les écoles de France et de Navarre seraient fermées".

Désormais :

Quand un cas positif sera décelé dans une classe, on ne demandera plus aux parents de venir chercher tout de suite leur enfant : "on attendra la sortie scolaire", a indiqué Jean Castex.

Si votre enfant est cas contact, il n'aura plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique. "Il pourra recourir à trois autotests" , a ajouté le Premier ministre.

Par ailleurs, il n'y aura plus besoin pour les parents de produire une attestation pour chaque test négatif. "On va demander une attestation une fois pour toutes, pour simplifier la vie des parents et des enseignants", a déclaré Jean Castex.

Depuis la rentrée scolaire du 3 janvier, les élèves devaient se faire tester à trois reprises en quatre jours si un cas positif était détecté dans leur classe, un casse-tête pour de nombreux parents et les pharmacies, prises d'assaut. Pour faire face à la demande, 11 millions d'autotests vont être livrés dans les pharmacies cette semaine, a assuré Jean Castex. Les syndicats enseignants Snuipp-FSU, SE-Unsa, Snes-FSU, Snalc, CGT Educ'action, SUD Education, FO et CFDT, ont appelé à la grève jeudi. Les professeurs avaient jusqu'à ce lundi soir pour se déclarer grévistes. Le mouvement est soutenu par la première fédération de parents d'élèves en France, la FCPE, qui a lancé un appel à une "journée blanche" ce jeudi 13 janvier.